屏東生育津貼申請達出生數7成 籲民眾把握申請期限

屏東縣長周春米上任後宣布發放新台幣2萬元生育津貼，讓新手爸媽有感獲得驚喜禮物。縣府今天表示，開始申請半個月來，件數已達出生登記數的71.6%，民眾要把握申請期限。

依據縣府統計，屏東縣民國112年1月至5月出生登記數共1642人，自5月15日於各戶政事務所（辦公室）開始受理申請生育津貼，截至5月31日止，總申請件數計有1176件，在短短半個月申請件數已達出生登記人數71.6%，5月申請案件已全數於6月初撥款至民眾帳戶。

縣府提醒，申請期限為出生次日起6個月內，符合申請資格的父母，於期限內，盡快向申辦出生登記或初設戶籍登記的戶政事務所提出申請。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，於今年1月1日以後出生，並在屏東縣各戶政事務所（含辦公室）辦理出生登記或初設戶籍新生兒，只要出生當日，父或母已設籍並實際居住屏東滿1年，且申請補助時新生兒與父或母持續設籍未遷出，即可申請每名新生兒2萬元的生育津貼。

另外，縣府更跨局處整合相關福利與衛教資訊，推出育兒手冊，內容包含孕媽咪產後衛教諮詢、托育費用補助、到宅母嬰照護月嫂服務、孕婦產檢交通補助、共融遊戲場等多項政策，只要辦理出生登記即贈送，提供新生兒父母屏東縣各項友善育兒政策資訊。