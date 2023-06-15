高屏空汙綁一起 屏議員促脫鉤

屏東縣空氣汙染源85%來自外縣市，縣議員許展維昨在質詢對2015年施行的「高屏地區空氣汙染物總量管制計畫」大表不滿，指高雄市排放汙染量遠大於屏東，卻列為同一管制區，屏東邁入產業轉型和升級，該計畫針對新設汙染源增量的抵換交易作法將限制發展，主張應該脫鉤。縣長周春米說，高屏「綁一起」會降低廠商來設廠意願，將蒐集資料建請環保署修改。

許展維說，屏東縣因地形和下風處位置，空品受跨區汙染物影響達85%，境內僅15%，高雄燃煤發電廠與其他重工業設施排放的廢氣，是造成屏東長年空品不佳主因，高屏地區空氣汙染物總量管制計畫將高屏列為同一總量管制區，是倒因為果，成為產業發展束縛。

「那有管制『受害者』道理！」他說，屏東工業汙染的空汙排放占比低，推動鍋爐改善與屏南工業區天然氣管線鋪設後已大幅減量，推動固定汙染源管制無太大意義；兩區空汙排放規模差距甚大，不能以相同標準施行總量管制。另新設汙染源增量抵換作法，在現階段可抵換來源有限且掌握在少數工廠下，對處於產業轉型的屏東縣勢必造成影響。

周春米答詢說，屏東高鐵特定區和屏東科學園區在起步階段，空汙管制計畫把高屏綁一起不公平、不合理。環保局說，高屏地區空氣汙染物總量已飽合，新設廠商需向停業或以新技術降低汙染的廠商購買空汙排放差額量，市場奇貨可居，到屏東設廠業者常反映這是個難題。

高雄市環保局表示，高屏總量管制區為環保署依空汙法，及地形、氣象條件，指定為同個總量管制區，區內新設或變更固定汙染物排放量達一定規模者，應購得足供抵換汙染物增量的排放量，並要求工廠採用更先進製程或更好設備減少汙染排放；近年協助楠梓產業園區、橋頭科學園區取得抵換量來源，協助產業轉型，並透過輔導減少排放，持續改善空品。

屏東環保聯盟理事洪輝祥說，總量管制上路後，業者如排放量超過許可量，就得向其他工廠購買汙染差額，高屏地區和全台其他地區相比，仍是空氣品質較差區域，屏東一旦和高雄脫鉤不受管制，廠商大量進駐，空品將比現在更糟。