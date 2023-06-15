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台鐵機廠都更 環團陳情保留森林

聯合報／ 記者楊適群徐如宜／高雄報導

台鐵高雄機廠面積32公頃，內有9公頃森林，面積約214座籃球場大，護樹團體憂近期通過都更案細部計畫，廠區文史、森林與開發區域高度重疊，道路分割破碎，導致大量樹木面臨移植傷害和砍除，昨赴議會陳抗。都發局回應，學術單位調查後較具保存價值的33棵雨豆樹、樟樹及印度紫檀原地保留，另外380棵果樹日後將由土地開發者進一步評估。

台灣森林城市協會等護樹團體發動連署，昨天上午也前往市議會遞交陳情書，為台鐵高雄機廠開發案內的近千棵大樹請命。聲援民眾扮演樹神，手持陳情書高唱樹神之歌。

台灣森林城市協會理事長莊傑任指出，台鐵高雄機廠位在鳳山、前鎮、苓雅三區交界處，廠區內有極具觀光與文化價值的火車廠區文史，和近千棵樹齡30、40年以上大樹，高雄市都市計畫委員會通過的台鐵高雄機廠都更案細部計畫案，因開發區域和廠區文史及森林範圍高度重疊，大量樹木面臨移植、砍除命運。

護樹團體呼籲，市府應尊重連署的44個團體、2507人對生態訴求，留下17公頃森林文化園區、9公頃森林保留不砍不移。都發局長吳文彥出面代表接下陳情書，並表示護樹團體是多元社會意見的主張，會審慎納入考量。

市議員陳麗娜昨也透過質詢聲援護樹團體，批市府一意孤行，對更好的民意視而不見。

副市長林欽榮說，此案經過10年審議、聽取地方和各界意見後凝聚共識，提出符合公眾利益方案。市長陳其邁也對此案指示3大重點，包括盡最大可能保留鐵路紋理、貨車工廠全場保留做為市政回饋、盡最大義務協助台鐵。

護樹 台鐵 情書

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