漁業資源下滑 水試所培育魚苗放流

台灣沿近海漁業資源近年呈現下滑，農委會水產試驗所透過資源增裕計畫，由沿近海資源研究中心、東港生技研究中心及海水繁養殖研究中心等組成跨領域研究團隊，開發新興物種繁養殖技術，陸續成功培育出黑䱛、密點少棘胡椒鯛、星雞魚等重要魚種，昨天在小琉球放流魚苗2萬3500尾，盼漁業永續利用與發展。

主持放流的農委會副主委陳添壽說，1970至1980年代，台灣沿近海漁業資源量有30多萬公噸，現在只剩15至18公噸，約減少一半，這並非漁民無節制濫捕撈，而是全球人口數增加，平均每年增加8千萬至1億人口，所需資源也相對增加，資源增裕計畫格外重要。

水產試驗所長張錦宜指出，2年前沿近海資源研究中心、東港生技研究中心及海水繁養殖研究中心組成跨領域研究團隊，盼藉由人工繁殖、魚苗培育等技術，解決沿近海漁業資源量下滑的窘境，此次增裕計畫主要是黑䱛、密點少棘胡椒鯛、星雞魚等高經濟魚種，漁民原先聽到水試所要人工繁殖黑䱛時很詫異，因黑䱛生活在200公尺深海底，連活魚上鉤都很難，但水試所卻成功了。他說，黑䱛俗名黑口、黑加網，是新鮮又品相良好的大型個體，在東港及小琉球每公斤可賣近千元，據統計，1970至1990年間全國漁獲量約3千至4千公噸，但2000年後低於500噸。