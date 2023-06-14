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影／小貨車便宜賣即期牛奶吸民眾搶購 高市衛生局稽查發現這些缺失

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高市衛生局今天下午派人到現場稽查小貨車販售的即期食品。圖／讀者提供
高市衛生局今天下午派人到現場稽查小貨車販售的即期食品。圖／讀者提供

高雄市小港區的校園附近，下午經常出現一輛小貨車，載來即期飲料或乳製品，以不到市價一半的價格，在路旁販售，由於價格便宜，吸引民眾搶購。高適衛生局今天下午派人到場查察，未發現有逾期、破損商品，但小貨車老闆無來源進貨單據等事項，衛生局要求在明天前改善。

這輛小貨車常在下午4點半左右，出現在小港國小國中附近，常常車子一停好，等候的民眾就上前搶購牛奶、飲料、泡菜、蘿蔔糕等冷藏食品，最便宜的價格大約是市價2折，甚至有人買到6罐1000ml的牛奶只要100元。

消息傳開後，高市衛生局為防小貨車販售的即期食品有安全疑慮，今天下午派人到現場查察。衛生局說，現場檢視車內外各項即期食品均離地放置、食品外包裝完整、無逾期無破損、運輸車輛冷藏溫度尚符合規定。

但針對小貨車販售的食品無來源進貨單據、運輸車輛無清潔消毒及溫度紀錄、食品販售貯存溫度不符規定，衛生局已責令業者限期在明天前改善，未改善前不得營業；屆期後若複查未改善，將依違反食品安全衛生管理法處6萬元以上罰鍰。

高市衛生局人員檢查小貨車販售的即期食品是否有過期或包裝不完整等問題。圖／讀者提供
高市衛生局人員檢查小貨車販售的即期食品是否有過期或包裝不完整等問題。圖／讀者提供
高市衛生局人員檢查小貨車販售的牛奶包裝是否完整。圖／讀者提供
高市衛生局人員檢查小貨車販售的牛奶包裝是否完整。圖／讀者提供

衛生局 高雄市 食品安全

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