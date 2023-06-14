影／小貨車便宜賣即期牛奶吸民眾搶購 高市衛生局稽查發現這些缺失

高雄市小港區的校園附近，下午經常出現一輛小貨車，載來即期飲料或乳製品，以不到市價一半的價格，在路旁販售，由於價格便宜，吸引民眾搶購。高適衛生局今天下午派人到場查察，未發現有逾期、破損商品，但小貨車老闆無來源進貨單據等事項，衛生局要求在明天前改善。

這輛小貨車常在下午4點半左右，出現在小港國小國中附近，常常車子一停好，等候的民眾就上前搶購牛奶、飲料、泡菜、蘿蔔糕等冷藏食品，最便宜的價格大約是市價2折，甚至有人買到6罐1000ml的牛奶只要100元。

消息傳開後，高市衛生局為防小貨車販售的即期食品有安全疑慮，今天下午派人到現場查察。衛生局說，現場檢視車內外各項即期食品均離地放置、食品外包裝完整、無逾期無破損、運輸車輛冷藏溫度尚符合規定。