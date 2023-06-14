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南竿示範宅社宅工程6度延宕 縣府：不影響租購價格

中央社／ 連江14日電

民進黨連江縣黨部主委李問指出，南竿仁愛147示範與社會住宅案6度延期，質疑住戶是否須分擔追加經費；縣府表示，一定如期在12月竣工，就算有追加經費也不影響民眾租購屋價格。

李問在臉書（Facebook）發文表示，馬祖人口近年來不斷增長，民眾對住宿空間與社會住宅有迫切需求，其中「南竿鄉仁愛段147地號示範住宅與社會住宅」是馬祖首例社會住宅工程，也是200多戶的大規模住宅社區，具高度指標意義。

李問說，預售屋買賣契約書所示，應在去年12月31日之前完成主建物、附屬建物及使用執照所定必要設施，並取得使用執照，但查閱官網及馬祖日報，因天候、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、缺工缺料等不可抗力因素下，縣府公告修正竣工日的次數至少6次；目前最新進度是竣工日期是今年12月11日，預計明年6月前完成交屋。

李問表示，由於工程多次延宕，民眾想了解，每次決議延期工程的會議紀錄及總共追加的預算為何；住戶是否要分擔追加經費，以及因工程延宕而影響的消費者權益該如何解決。

李問表示，不少民眾也擔心，竣工日會不會又因施作污水處理工程導致延宕，且仁愛147預計今年底就要完工，但查閱官方網站，社會住宅卻一直在「網頁建構中」，13間店鋪也不見相關規劃。

連江縣政府產業發展處長林志豐今天告訴中央社記者，本案共興建5棟214戶，其中示範住宅194戶（含13戶店鋪），都已在民國109年4月全數售出並簽約完畢，另20戶社會住宅採混居模式，分布在各棟1到3層樓；就算有追加預算，也不會影響民眾購屋或租社宅價格。

林志豐指出，部分社宅會提供給中低收入戶，租金一定會有優惠；其餘也會供應租不到房子的公務員或到馬祖服務的工人等，將參照市場行情。

林志豐說，社宅相關規劃都是參照營建署辦法訂定，不過因社宅相關規定有時會調整，所以包括承租優先順序、規範與訂定價格會等12月中旬快竣工時再公布；另外，尚不知13戶店鋪會是哪些店家，因當時民眾都是以個人名義購買。

林志豐表示，包括5月底與6月15日都會持續開會，希望竣工後能加速程序，儘快點交給民眾；也會請外包廠商更新官方網頁，方便民眾了解資訊；另民眾如果希望得知屋內尺寸等，可向產發處或工務處索取資料，但不可擅入工地。

縣府工務處代理處長劉尚儒說，目前工程進度已達90.5%，12月一定會如期完工。

縣府環境資源局長陳忠義則說，污水處理工程部分，5月31日已發包，預計6月中旬開工，7、8月份接管，10月完工，不會影響年底完工時程與住戶入住進度。

馬祖 社會住宅 李問

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