高雄毒防局團隊用這招反毒 讓紙風車前進高雄

626是國際反毒日，高雄市毒防局攜手兆豐銀行文教基金會、紙風車劇團，前進校園做反毒宣導，以戲劇「拯救浮士德」，巧妙將吸毒隱喻為與魔鬼交易，稍有不慎就可能墮落地獄，深植人心的戲劇元素，要將反毒種子放入下一代心中，提升青少年反毒知能。

高雄市政府毒防局長林瑩蓉說，為強化校園反毒宣導力道，近年持續與兆豐銀行文教基金會攜手合作，邀請紙風車反毒戲劇列車前進高雄市各國中，也曾在岡山區辦大型戶外演出，獲得熱烈迴響。毒防局今年響應626國際反毒日，安排至鳳山區鳳翔國中進行紙風車反毒戲劇宣導，透過深受大小朋友喜愛的反毒戲劇「拯救浮士德」來傳達反毒資訊，故事是敘述學生浮士德為滿足自身慾望，將靈魂出賣給歐洲民間古老傳說中的魔鬼，以得到更高魔幻力量，巧妙將吸毒隱喻與魔鬼交易，稍有思慮就可能墮落地獄。

林瑩蓉說，校園反毒是重中之重，反毒也是家長關心的議題，毒防局希望以紙風車擅長的反毒戲劇傳達勇敢拒絕毒品、遠離毒品的反毒意識給青少年，建立正確防毒觀念。兆豐銀行鳳山分行經理趙惠如表示，希望透過紙風車劇團趣味詼諧的反毒戲劇演出，讓青少年了解毒品危害，徹底遠離校園。

面對新興毒品挑戰，毒防局團隊不斷思索新世代反毒策略因應，曾舉辦「名畫遇見毒品」特展，特展共改作24幅世界名畫，每幅作品表現不同的毒品主題故事。除了主辦單位主打的達文西名畫「蒙娜麗莎」，荷蘭畫家維梅爾名畫「戴珍珠耳環的少女」也是經典，改作後的少女容貌不再清新，呈現她因使用迷幻藥出現瞳孔放大、面部歪斜與陷入幻覺的精神狀態。西班牙畫家博雷利名畫「逃避批評男孩」也讓人揪心，男孩使用搖頭丸後，出現瞳孔放大、臉部變形與精神錯亂等徵狀。