高雄食品廠柴油外洩污染河道 環保局開罰限期清污

高市環保局巡查鳳山溪河道，發現鳳山圳滯洪池旁河道遭油污污染，經向上游溯源確認污染源來自一間食品業者廠柴油貯存槽破裂，造成外洩約100公升，最重可罰600萬並限期清污。

高雄市政府環保局今天發布新聞稿指出，市府上午主動巡查鳳山溪上游河道，發現鳳山圳滯洪池旁河道遭油污污染，派員前往現場巡查，現場水面漂浮褐色油污並有異味，立即鋪設吸油棉及攔油索，避免下游河道遭污染。

環保局經出動空拍機向上游溯源，發現污染源來自美山路36巷至美山路30巷橋之間，循痕跡查獲油污來自一食品業者。由於業者廠內柴油貯存槽止漏閥斷裂，造成柴油洩漏約100公升，流入廠房後方鳳山圳，違反水污染防治法第28條規定，裁處新台幣1萬至600萬元罰鍰，並命限期清除河面油污。

環保局同時在下游鳳山圳與坔浦排水匯流口，架設攔油索及吸油棉，避免油污染持續擴散，現場也命業者盡速清除河道油污，以防止下游鳳山溪二次污染。環保局將持續追蹤清理進度，要求今天完成清污。

環保局呼籲，業者應妥善貯存製程油品，發生意外洩漏情形，應依法進行通報，並採取緊急措施防止污染擴散，若查獲違法排放將依法予以重罰，並負環境復原之責。