地震過後 高雄船長發現這種百米深海魚出來逛大街
屏東三地門在本月10日下午1時31分許，發生芮氏規模5.3的地震，高雄六龜有4級，市區也有2級。高雄黃姓船長在地震隔天出海，載客到高雄外海釣魚，釣獲多尾俗稱「海鯽魚」的寬帶副眶棘鱸。黃姓船長說，海鯽魚平時不好釣，但只要地震過後，就有機會遇到大咬，可惜咬況不會維持太久，通常幾天過後釣到的數量就會銳減。
高雄市民翁姓男子說，10日下午地震發生時剛好在大樓19樓，充分感受到地震的搖晃，「吊燈一直在晃來晃去，超搖的！」當時也有網友剛好把汽車停在路邊，感受到一陣劇烈搖晃，但幸好高雄市區沒有發生嚴重災情。
黃姓船長說，他在地震隔天清晨，從高雄哈瑪星載客前往高雄外海釣魚，當天有釣獲紅魽、黑大目，還有不少尾海鯽魚；由於海鯽魚肉質甜美、但平時比較少釣到，當天有釣獲海鯽魚的釣客，都樂得合不攏嘴。
黃姓船長表示，海鯽魚住在100多米深海，「平時怎麼找都找不到，地震後就都跑出來逛大街了！」高雄的海鯽魚被漁民視為地震後的產物，地震一來，當天或隔天一定大咬，但是咬況通常只能維持幾天。
高雄楠梓區1名專門收購現海釣鮮魚的陳姓魚販說，海鯽魚的身體呈現橘紅色，相當喜氣，肉質細嫩甜美，不論是乾煎或是清蒸都好吃，非常受到歡迎，但現在越來越難釣到，價格一直居高不下，巴掌大的體型，每公斤收購價錢600元起跳，賣到消費者手中，變成每台斤至少600元，巴掌大的海鯽魚有時一尾要價300多元，但識貨的行家還是搶著買。
中山大學榮譽講座教授方力行說，海鯽魚喜歡住在海底岩石旁，即使發生地震，「牠們也不會離開家」，高雄的船長們會覺得地震隔天比較容易釣獲海鯽魚，有可能只是巧合。
方力行說，棲息在200公尺至1000公尺深海的皇帶魚，容易在感受到地震波動時，從深海浮游到淺海，花東海岸的漁民常常在地震後捕獲到皇帶魚，因此不少漁民都稱呼皇帶魚為地震魚。
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