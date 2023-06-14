鳳山溪遭油汙染！食品業者柴油貯槽洩漏肇禍

位於左營蓮池潭邊、龜山腳下的「見城之道」今年3月正式啟用，以舊城內的見城館為起點，連接大小龜山既有步道，最後銜接至北門，全長770公尺步的空中步道沿著舊石城興建，重新縫合被勝利路切斷的大小龜山，讓許多左營耆老感嘆：「左營的靈龜終於復活了！」

2023-06-14 12:20