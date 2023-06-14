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鳳山溪遭油汙染！食品業者柴油貯槽洩漏肇禍

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市環保局人員於汙染河道鋪置吸油棉及拉設攔油索。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局人員於汙染河道鋪置吸油棉及拉設攔油索。圖／高雄市環保局提供

高雄市環保局上午巡查鳳山溪上游河道，發現鳳山圳滯洪池旁河道遭油汙汙染，出動空拍機向上游溯源，汙染源是一家食品業者，洩漏約100公升柴油。環保局依違反水汙染防治法第28條規定，裁處1萬至600萬元罰鍰，並限期清除河面油汙。

環保局環境稽查科表示，現場水面漂浮褐色油汙並有異味，立即鋪設吸油棉及攔油索，避免下游河道遭受汙染。另出動空拍機向上游溯源，發現汙染源來自美山路36巷至美山路30巷橋之間，循痕跡查獲油汙來自一家食品業者。廠內柴油貯存槽止漏閥斷裂，造成柴油洩漏約100公升，流入廠房後方鳳山圳。

環保局同時於下游鳳山圳與坔浦排水匯流口，架設攔油索及吸油棉，避免油汙染持續擴散。現場命業者盡速清除河道油汙，以防止下游鳳山溪二次汙染。環保局將持續追蹤清理進度，要求今日完成清汙。

環保局呼籲業者應妥善貯存製程油品，發生意外洩漏情形，應依法進行通報，並採取緊急措施防止汙染擴散，倘若查獲違法排放將依法予以重罰，並負環境復原的責任。

高雄市環保局人員於汙染河道鋪置吸油棉及拉設攔油索。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局人員於汙染河道鋪置吸油棉及拉設攔油索。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局稽查人員循線查獲油汙洩漏工廠。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局稽查人員循線查獲油汙洩漏工廠。圖／高雄市環保局提供

空拍機 高雄市 滯洪池

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