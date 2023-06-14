為台鐵高雄機廠老樹請命 市府：保留33棵紀念樹

森林城市協會等多個團體今天議會陳情，指高雄市都市計畫委員會通過台鐵高雄機廠變更案，將毀千顆老樹。高市副市長林欽榮說，已納多元意見，有33棵特定紀念樹木原地保留。

森林城市協會理事長莊傑任表示，高雄機廠有32公頃，其中有9公頃的森林，內有995棵大樹，其中有外形酷似宮崎駿電影「魔法公主」的老樹，非常迷人。但現在森林面積有8成與未來建地重疊，老樹面臨移植、砍除。

莊傑任表示，並非反對開發，但希望能透過容積調整保留更多綠地。但過去跟都委會多次溝通無效，在網路上發起連署，包括生態、文資、建築、醫師等領域人士，已有44個團體、2507人連署。

市議員陳麗娜到場聲援，並在質詢時指出，民間團體連署希望能集中開發，催生森林文化園區，但現在市府版本可見文史保留區附近也充斥建築物。過去前市長陳菊就是把容積拉高，才催生出凹子底森林公園。

林欽榮表示，都委會做成決議，參考森林城市協會等團體建議，更擬定全區計畫喬木植栽復育及運用計畫，連同都市計畫變更案一併提送內政部都委會審議，這是全台首例，也顯示市府對老樹、環境的重視。

林欽榮也強調，為保留老樹已調整輜汽路通往凱旋路的道路路型，這些路變成微笑曲線，以保留整棟貨車工廠及移車台，這些調整都是社會討論而來，此案已走了10年，希望能推動往前。

市府透過新聞稿表示，在森林城市協會提議後，去年已委託嘉義大學森林暨自然資源學系專業團隊做廠區樹木全面調查與座標定位，經市府農業局審查後，基地內33棵大型喬木為特定紀念樹木，也獲台鐵局允諾現地保留。

高雄大學教授陳啟仁、高雄市綠色協會理事吳旭峰認同市府開發計畫。陳啟仁說，市府多次徵詢各界意見，兼顧各界意見調整後的成果是過去都市計畫審議案經驗中前所未見，雖無法滿足所有人，但此舉已創造典範。

吳旭峰表示，高雄市民與公部門共同經歷時1年多來的3場座談會，更邀集在地居民、各級地方民意代表、協商與包容。城市發展是政府政策規劃、公共建設投入、公眾參與及土地開發的共同成果。