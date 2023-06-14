發粉紅口罩籲公務單位反性騷 三分之二官員沒戴場面尷尬

高雄市議員陳麗娜今質詢指性騷擾議題延燒，市府設立性平辦公室但效果不彰，高雄市長陳其邁答詢時自爆，六都性騷擾成案率去年高雄市居冠，其中有些申訴不成立，確實還有努力空間。市府事後補充說明，表示高雄去年性騷擾申訴207件、成立153件，案件數是六都第5名，只比台南157件高，成案率不是六都最高，這部分市長表達「口誤」。

陳麗娜今質詢提到，近日性騷擾議題延燒，高市府雖設立「性平辦公室」，但效果似乎不彰，陳還說，希望發起公務機關「Me Too」運動，但心知難推動，她當場請工作人員發粉紅口罩，要首長戴上表示支持。

市長陳其邁、兩位副市長和現場近三分之二首長沒有戴上，場面一度尷尬，議長康裕成出面緩頰說「同意的點個頭就好了」。康裕成說，戴粉紅色口罩只是一種形式上的表態，市議會要求的是以實際行動來回應社會上對Me Too議題的關心。

陳麗娜說，公務人員若遇性騷，需透過種種管道申訴，最後甚至得用報案方式處理，這對高雄市府成立「性平辦公室」是一個汙辱，其中原因是申訴制度不健全，或不相信申訴有效以致隱忍，要求市長陳其邁檢討。陳麗娜還詢問市長是否願意宣示，讓公務人員職場不受性騷，且擁有自由申訴和不被歧視的申訴管道。

陳其邁回應，在他任內成立性平辦公室，目的是在處理性騷案時，能有同理心，鼓勵受害人勇敢挺身而出，別再有下一個受害者。他也說，在六都性騷擾案統計中，去年高雄市性騷案比率最高，其中有些申訴雖不成立，代表還有努力空間，必須深入做好真相調查，用同理心去保護弱勢。

陳其邁在議場自爆性騷案件比率六都最高時，讓質詢的陳麗娜一度咋舌：「那沒爆出來的不是更多？」幕僚會後緊急解釋市長口誤，提出數據資料佐證表示，高雄市去年一般性騷擾申訴件數207件，調查成立153件，成案率約73.9%，僅次台北市80%、台南76.4%，成案率六都第三，並非最高。