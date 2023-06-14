漫威展暑假屏菸登場 早鳥優惠16日限時開賣

漫威主題活動「英雄集結之漫威運動會」7月1日起將在屏菸1936文化基地登場，早鳥優惠票16日至30日限時開賣，雙人票新台幣380元、3人票500元，陪南台灣民眾一起過暑假。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，「英雄集結之漫威運動會」是台灣迪士尼官方授權，暑假期間首站在屏東的展覽，於屏菸10號倉庫打造9大特色展區，集結英雄們的能力特性，打造超好玩的互動關卡，不只有靠體力、技巧來達成任務，也有透過感應互動裝置的挑戰。

充滿挑戰的裝置，如有黑寡婦守關的「敏捷柔軟」區，需要運用全身平衡感與協調性，「健步如飛」區則是運用黑豹、蜘蛛人奔馳的速度感與技能，才能順利過關。經過英雄關卡的一連串挑戰後，還有派對放鬆區及漫威限定商品，讓粉絲徹底沉浸在漫威宇宙之中。

文化處表示，「英雄集結之漫威運動會」早鳥票16日起推出2週快閃優惠，16日至30日限時開賣，雙人票380元、3人票500元。現場全票原價299元，學生優惠票249元。