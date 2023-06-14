漫威展暑假屏菸登場 早鳥優惠16日限時開賣
漫威主題活動「英雄集結之漫威運動會」7月1日起將在屏菸1936文化基地登場，早鳥優惠票16日至30日限時開賣，雙人票新台幣380元、3人票500元，陪南台灣民眾一起過暑假。
屏東縣政府今天發布新聞稿表示，「英雄集結之漫威運動會」是台灣迪士尼官方授權，暑假期間首站在屏東的展覽，於屏菸10號倉庫打造9大特色展區，集結英雄們的能力特性，打造超好玩的互動關卡，不只有靠體力、技巧來達成任務，也有透過感應互動裝置的挑戰。
充滿挑戰的裝置，如有黑寡婦守關的「敏捷柔軟」區，需要運用全身平衡感與協調性，「健步如飛」區則是運用黑豹、蜘蛛人奔馳的速度感與技能，才能順利過關。經過英雄關卡的一連串挑戰後，還有派對放鬆區及漫威限定商品，讓粉絲徹底沉浸在漫威宇宙之中。
文化處表示，「英雄集結之漫威運動會」早鳥票16日起推出2週快閃優惠，16日至30日限時開賣，雙人票380元、3人票500元。現場全票原價299元，學生優惠票249元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言