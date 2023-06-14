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高屏空氣汙染物總量管制綁一起 屏議員抨擊成產業升級緊箍咒

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣因地形因素和下風處地理位置，空氣品質受跨區汙染物影響高達85%，2015年實施的「高屏地區空氣汙染物總量管制計畫」卻綁一起。圖／讀者提供
屏東縣因地形因素和下風處地理位置，空氣品質受跨區汙染物影響高達85%，2015年實施的「高屏地區空氣汙染物總量管制計畫」卻綁一起。圖／讀者提供

屏東縣空氣汙染85%來自境外，縣議員許展維今在議會質詢時對2015年實施的「高屏地區空氣汙染物總量管制計畫」大表不滿，抨擊高雄市排放汙染規遠大於屏東，卻倒因為果列為同一管制區，屏東正邁入產業轉型和升級，空汙總量管制針對新設汙染源增量抵換作法，將限制發展，應該脫離；縣長周春米說，高屏「綁一起」不公平、不合理，會降低廠商設廠意願，將收集資料建請環保署修改。

許展維說，根據環保署的報告，屏東縣因地形因素和下風處地理位置，空氣品質受跨區汙染物影響高達85%，在屏東無重工業的主觀條件和地理位置的客觀條件下，高的燃煤發電廠與其他重工業設施排放的廢氣，是造成屏東常年空氣品質不佳的主因，但環保署2015年實施的「高屏地區空氣汙染物總量管制計畫」，卻指定高屏地區為同一總量管制區。

「這是倒因為果，且是產業發展的束縛！」他說，空氣汙染物總量管制是為改善空氣品質不良問題，屏東縣境內汙染源僅15%，但有高達85%是境外汙染，那有管制「受害者」的道理；屏東縣工業汙染的空汙排放占比低，且經持續推動鍋爐改善與屏南工業區天然氣管線鋪設後，已大幅減量，在此情況下推動固定汙染源管制，已無太大意義。

他說，高雄市固定汙染源各汙染物排放量遠大於屏東，兩區排放規模差距甚大，無需以相同標準施行總量管制；總量管制針對新設汙染源增量抵換作法，在現階段可抵換的來源有限，且掌握在少數工廠下，對正處於產業轉型和升級的屏東縣，勢必造成影響，限制地方產業發展，

周春米答詢時說，高鐵特定區和屏東科學學園等都在起步階段，攸關屏東縣未來的發展，屏東的空汙主要來自境外，「高屏地區空氣汙染物總量管制計畫」卻把高雄和屏東綁一起，這「不公平、不合理」，會降低廠商設廠意願，將收集資料建請環保署修改。環保局長顏幸苑表示，高屏是全國唯一為兩縣市總量管制區，都拿到空汙抵換量，兩地條件不同，確實不公平。

屏東縣 空氣汙染 環保署

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