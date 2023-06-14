漫威迷集合！英雄集結之漫威運動會 屏菸文化基地7/1起開展
台灣迪士尼官方授權、今夏最強檔漫威主題年度活動「英雄集結之漫威運動會」，首站定7月1日至10月29日於屏菸1936文化基地熱力登場；縣府文化處說，早鳥優惠票將於6月16日起至30日限時開賣，雙人票380元、3人票500元，讓南台灣的漫威迷度過最熱血的夏日時光。
縣府文化處說，「英雄集結之漫威運動會」暑假期間首站在屏東展覽，於屏菸10號倉庫打造九大特色展區，集結英雄的能力特性，打造超好玩的互動關卡，不止有靠體力、技巧來達成任務的挑戰、也有透過感應互動裝置的挑戰，像由黑寡婦守關的「敏捷柔軟」區，需運用全身平衡感與協調性，「健步如飛」區則是運用黑豹、蜘蛛人奔馳的速度感與技能，才能順利過關；經過英雄關卡一連串挑戰後，還有超chill派對放鬆區和滿滿的漫威限定商品，讓粉絲徹底沉浸在漫威世界中。
文化處說，早鳥6月16日起推出兩周快閃優惠，為回饋廣大的粉絲，現場全票原價299元，學生優惠票249元，於ibon售票系統、Famiport、KKday、Klook、GOMAJI、KKTIX各通路盛大開賣，早鳥票雙人票380元、3人票500元，詳情可上屏菸1936文化基地官方網站或臉書。
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