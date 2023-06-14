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影／「助理們」紛爆前老闆的料 陳其邁苦笑：這也拿出來講？

聯合報／ 記者徐如宜楊適群／高雄即時報導
陳其邁的「助理們」紛紛在網路爆老闆的料，像是愛喝可樂、音準不行、還不服輸的將紙塞進口中咬爛...。陳其邁表示，當年與助理年紀相仿，咬紙的事「這也拿出來講？」記者徐如宜／攝影
陳其邁的「助理們」紛紛在網路爆老闆的料，像是愛喝可樂、音準不行、還不服輸的將紙塞進口中咬爛...。陳其邁表示，當年與助理年紀相仿，咬紙的事「這也拿出來講？」記者徐如宜／攝影

高雄市長陳其邁日前遭前女助理在網路爆遇性騷控被漠視，為此陳其邁表示遺憾、自責、道歉，並指Po文敘述內容與當時的情形有出入。陳的「助理們」紛紛在網路爆老闆的料，像是愛喝可樂、音準不行、還不服輸的將紙塞進口中咬爛......。陳其邁今天受訪時表示，當年與助理年紀相仿，咬紙的事「這也拿出來講？」

被昔日女助理指在社群發文「#我們不要就這樣算了 #Me Too」，指當年在高雄碰到性騷擾，陳其邁雖然不是性犯罪事件的加害人，卻漠視犯罪事件帶給她的強大傷害。後來其他助理出來說明，老闆有指派辦公室妥善照顧受傷同仁，並致電傷者家長表達歉意，請傷者安心休養。

陳昔日其他的助理們，則在網路爆料一些陳其邁不為人知的小故事與互動過程，趣稱陳出來「坦然面對」。有一次是玩撲克牌時，因為輸太多，竟將記錄勝負的紙塞進口中咬爛；陳愛聽古典音樂，會埋怨助理都不聽古典音樂，也會聽些流行歌，但不知道為什麼音準不行，老是飄去外太空？市議員鄭孟洳也爆料在當助理時，有次手受傷，陳用逼人的方式關切她。

陳其邁說，辦公室相處都非常融洽，大家都沒大沒小，有時會開開玩笑。在國會工作壓力很大，在辦公室較輕鬆一點兒，像吃飯、活動都一起參與。他30歲當立委，與助理們年紀相仿，自然而然打成一片。

至於助理們要他「坦然面對」，陳其邁說，大家都有一點記憶，真的是太久的事。吞紙這個事，他無奈的說，這也拿出來講？

陳其邁 老闆

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