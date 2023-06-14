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台鐵高雄機廠都更恐傷近千樹 保樹團體今赴議會陳情

聯合報／ 記者楊適群徐如宜／高雄即時報導
護樹團體今天到高市議會陳情要求保留台鐵高雄機廠的大樹。記者楊適群／攝影
護樹團體今天到高市議會陳情要求保留台鐵高雄機廠的大樹。記者楊適群／攝影

為捍衛台鐵高雄機廠都更案範圍內的樹木，護樹團體今天上午到市議會門口陳情，並遞交連署書給市長陳其邁，要求調整都市計畫變更案。護樹團體指，台鐵高雄機廠內有近千顆30至40年以上大樹，9成恐因都市開發案面臨移植或砍除命運。高市都發局回應，專業學術單位調查後，較具保存價值的33棵雨豆樹、樟樹及印度紫檀等會原地保留，另外380棵果樹日後將由土地開發者進一步評估留存。

由台灣森林城市協會發動連署的護樹團體，今天上午9時前往高雄市議會，為台鐵高雄機廠開發案內的近千顆大樹陳情。陳情過程中，由聲援民眾扮演的樹神手持陳情書高唱樹神之歌，訴求「台鐵高雄機廠、容積集中開發、守護森林綠地、捍衛廠區文史」。

台灣森林城市協會理事長莊傑任指出，位在鳳山、前鎮、苓雅三區交界處的台鐵高雄機廠面積32公頃，內有9公頃森林，面積約214座籃球場大。

莊傑任表示，廠區內有極具觀光與文化價值的火車廠區文史，和近千顆樹齡約30至40年以上大樹，但高雄市都市計畫委員會通過的台鐵高雄機廠都更案細部計畫案，卻因開發區域和廠區文史及森林範圍高度重疊，導致有9成樹木需移植、砍除，廠區紋理恐遭破壞。

護樹團體呼籲，市府應尊重連署的44個團體、2507人連署的生態、文資團體訴求，留下17公頃森林文化園區、9公頃森林保留不砍不移、文史特色保留並增設行政大樓等設施發展觀光，以及避免道路切割、停車場地下化與建請內政部和高市府撤案修正。

都發局長吳文彥出面代表市府接下陳情書，並表示「護樹團體意見是多元社會意見的主張，會審勝納入考量」。

市議員陳麗娜今也於質詢中，認為此案市府一意孤行，沒有討論餘地，甚至對更好的民意視而不見。

副市長林欽榮說，此案經過十年審議、聽取地方和各界意見與評估後凝聚共識，終提出符合公眾利益的方案。市長陳其邁也對此案指示三大重點，盡最大可能保留鐵路紋理、貨車工廠全場保留做為市政回饋、盡最大義務協助台鐵。對於各界意見，市府會以公共利益盡最大努力，讓城市更好。

護樹團體今天到高市議會陳情要求保留台鐵高雄機廠的大樹。記者楊適群／攝影
護樹團體今天到高市議會陳情要求保留台鐵高雄機廠的大樹。記者楊適群／攝影
護樹團體今天到高市議會陳情要求保留台鐵高雄機廠的大樹。記者楊適群／攝影
護樹團體今天到高市議會陳情要求保留台鐵高雄機廠的大樹。記者楊適群／攝影
護樹團體今天到高市議會陳情要求保留台鐵高雄機廠的大樹，都發局長吳文彥代表市府接下陳情書。記者楊適群／攝影
護樹團體今天到高市議會陳情要求保留台鐵高雄機廠的大樹，都發局長吳文彥代表市府接下陳情書。記者楊適群／攝影
台灣森林城市協會理事長莊傑任說，台鐵高雄機廠內近千顆樹齡約30至40年以上大樹，恐因開發案有9成樹木需移植、砍除。記者楊適群／攝影
台灣森林城市協會理事長莊傑任說，台鐵高雄機廠內近千顆樹齡約30至40年以上大樹，恐因開發案有9成樹木需移植、砍除。記者楊適群／攝影
高雄市副市長林欽榮說，台鐵高雄機廠案歷經十年審議評估，最終定案是符合公眾利益的決定。記者徐如宜／攝影
高雄市副市長林欽榮說，台鐵高雄機廠案歷經十年審議評估，最終定案是符合公眾利益的決定。記者徐如宜／攝影

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