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公務員遇性騷提告自保 陳其邁：高雄成案數最多

中央社／ 高雄14日電

高雄市議員陳麗娜今天表示，市府公務員遭性騷卻需提告自保，質疑市府申訴管道不健全。市長陳其邁說，去年高雄是六都一般性騷案申訴案件成案數最多，支持受害者勇敢出面。

陳麗娜月初陪同高市1名女公務員的丈夫開記者會，控訴妻子在午休時間遭消防局政風室主管性騷擾，但申訴過程卻求助無門。另外，高市府另名蘇姓主任也遭女下屬控訴數年前傳送曖昧訊息，判決上週出爐，法官認定構成性騷判賠新台幣15萬餘元定讞。

「申訴制度不健全讓受害人遭二次傷害」，陳麗娜今天在議會質詢指出，高市府公務員遭性騷擾卻需要提告才能保護自己，這代表市府申訴制度不健全，或是不被受害人信任，希望市府能正視職場「#MeToo」運動。

陳麗娜也在議事廳發放粉紅色口罩，要求市府陳其邁團隊官員戴上口罩支持公部門性騷申訴。包括陳其邁在內現場40多名官員，約15人戴上粉紅色口罩，陳其邁與多數官員原本就未戴口罩，也未拿取粉紅色口罩。

陳其邁回應，上任後成立性平辦公室，負責各局處督導「在處理性平、性騷事件所有人要更有同理心」，也鼓勵受害者勇敢出面、檢舉，因為沒有站出來就會有下一個受害者。

陳其邁說，高雄去年一般性騷擾案申訴總數、成案數都是六都最高；申訴比例如果比較高，也代表可以更努力調查、澄清事實，對於弱勢保護要更有同理心，市府還需要更努力。

議長康裕成則說，除了要求市府官員形式上戴口罩表態外，高雄市議會也要堅決要求市府以實際作為回應社會對這個議題的關心。

口罩 陳其邁 陳麗娜

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