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收納海堤養殖管線群 林園海岸整建不停歇

中央社／ 高雄14日電

為打造南高雄黃金海岸，高雄市水利局推動林園海岸線中芸漁港至爐濟殿公園海堤整建，將佈散海堤上養殖魚塭管線一併收納至海堤內、綠化環境，打造優質海岸景觀。

港仔埔排水至爐濟殿公園約2公里海堤，養殖戶為汲取海水，從海邊架設管線至魚塭使用，現況海堤上除抽水馬達外，還有各式養殖業管線交織重疊林立，嚴重影響海岸景觀及生態。

高雄市政府水利局今天新聞稿表示，為改善現況雜亂海岸景觀，經濟部水利署與市府合作，辦理中芸漁港以東至爐濟殿公園約1公里海堤改建工程。因涉及私有土地取得，工程分3期進行，第1期工程(西汕路214號往西約220公尺)已於今年2月完成。

目前第2期工程，接續1期工程約368公尺海堤整建，已獲經濟部水利署補助辦理，已於5月開工，預計民國113年完工；第3期工程(延續至爐濟殿公園)設計作業中，預定明年開工。

依水利局水利工程科規畫，整體工程完工後，老舊海堤改建、養殖管線馬達收納、增設休憩空間，並將現有堤防內狹窄道路由單車道拓寬為雙向可會車寬度；此外，為豐富海岸廊道生態多樣化，將種植馬鞍藤、大葉欖仁，增加綠化面積。

未來將持續向中央爭取中芸漁港往西至港仔埔排水海岸環境改造，預期完成後將串聯海洋濕地公園至爐濟殿公園等景點，除提供當地居民良好休憩場所，並帶動觀光效益，創造地方發展新契機潛力。（編輯：孫承武）

水利局 高雄市

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