台南「將軍吼」首波卡司公布 告五人是7月22日壓軸
台南市政府觀光旅遊局主辦「2023台南夏日音樂節-將軍吼」將於7月22日、23日熱鬧登場。今年活動分為兩大主題「將軍狂派對」、「港口流行趴」，邀請金曲獎、金音獎、嘻哈界等14組知名表演歌手開唱，今第一波名單搶先公布，超夯大勢樂團告五人、人氣男團FEniX及本屆金曲獎入圍大贏家洪佩瑜，將接力登台帶來精彩歌曲演出，
市長黃偉哲表示，2023台南夏日音樂節-將軍吼，今年將邁入第12年，為南台灣暑假最大的音樂節，勢必讓樂迷們絕對聽得過癮。邀請民眾這兩天先空留時間來台南旅遊，吃海鮮、吹海風、聽音樂，享受台南西濱的美好。
超夯樂團告五人音樂魅力橫掃樂迷，才剛順利完成台北小巨蛋專場、更將在下個月底移師高雄巨蛋開唱！告五人將於7月22日擔任壓軸演出，表示「非常開心再次受邀參加將軍吼，這次也會帶來第3 張專輯的歌曲，和大家一起同樂。」時將面對海港、在夏夜晚風裡演出，他們對樂迷喊話：「這次歌曲當然也會有不同的編排，希望當天可以和大家一起跳起來，也希望告五人把演唱會的氣氛帶到將軍吼。」
人氣男團FEniX將於7月23日炸場演出席捲將軍吼，興奮表示，非常開心能受到邀請，這是FEniX第一次參加將軍吼，成員承隆就是台南人，有種一起陪他回家的感覺，，希望有機會品嘗特產烏魚子，虱目魚等。
被譽為最神秘原唱的洪佩瑜，對於7月23日將首度站上將軍吼音樂節演出充滿感恩，「謝謝將軍吼音樂節的邀請，很興奮，也很期待到台南跟大家見面。」雖然去過台南，但從來沒有去過將軍，他很喜歡海鮮，如果有時間的話，很想跟夥伴一起去走走吃吃喝喝，帶著新鮮的心情去感受一下當地的氣氛。
觀光旅遊局代理局長林國華表示，2023台南夏日音樂節-將軍吼」活動2天民眾可提前來現場品嘗美食與觀賞夕陽，後續將與旅行業者規畫周邊景點套裝行程，讓前往台南旅遊的民眾體驗濱海年度音樂盛會，更多相關活動消息將陸續於台南夏日音樂節臉書專頁發佈，請持續關注。
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