快訊

也被C名嘴性騷！新北議員陳乃瑜發文：他曾硬擠上車險遭性侵

烏克蘭台灣兵現身說法：國軍準備好面對侵略了嗎？

畢業紀念冊沒亞斯兒名字、獨照 母怒：怎忍心讓他毫無存在感

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南「將軍吼」首波卡司公布 告五人是7月22日壓軸

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南夏日音樂節-將軍吼盛況。圖／台南市觀旅局提供
台南夏日音樂節-將軍吼盛況。圖／台南市觀旅局提供

台南市政府觀光旅遊局主辦「2023台南夏日音樂節-將軍吼」將於7月22日、23日熱鬧登場。今年活動分為兩大主題「將軍狂派對」、「港口流行趴」，邀請金曲獎、金音獎、嘻哈界等14組知名表演歌手開唱，今第一波名單搶先公布，超夯大勢樂團告五人、人氣男團FEniX及本屆金曲獎入圍大贏家洪佩瑜，將接力登台帶來精彩歌曲演出，

市長黃偉哲表示，2023台南夏日音樂節-將軍吼，今年將邁入第12年，為南台灣暑假最大的音樂節，勢必讓樂迷們絕對聽得過癮。邀請民眾這兩天先空留時間來台南旅遊，吃海鮮、吹海風、聽音樂，享受台南西濱的美好。

超夯樂團告五人音樂魅力橫掃樂迷，才剛順利完成台北小巨蛋專場、更將在下個月底移師高雄巨蛋開唱！告五人將於7月22日擔任壓軸演出，表示「非常開心再次受邀參加將軍吼，這次也會帶來第3 張專輯的歌曲，和大家一起同樂。」時將面對海港、在夏夜晚風裡演出，他們對樂迷喊話：「這次歌曲當然也會有不同的編排，希望當天可以和大家一起跳起來，也希望告五人把演唱會的氣氛帶到將軍吼。」

人氣男團FEniX將於7月23日炸場演出席捲將軍吼，興奮表示，非常開心能受到邀請，這是FEniX第一次參加將軍吼，成員承隆就是台南人，有種一起陪他回家的感覺，，希望有機會品嘗特產烏魚子，虱目魚等。

被譽為最神秘原唱的洪佩瑜，對於7月23日將首度站上將軍吼音樂節演出充滿感恩，「謝謝將軍吼音樂節的邀請，很興奮，也很期待到台南跟大家見面。」雖然去過台南，但從來沒有去過將軍，他很喜歡海鮮，如果有時間的話，很想跟夥伴一起去走走吃吃喝喝，帶著新鮮的心情去感受一下當地的氣氛。

觀光旅遊局代理局長林國華表示，2023台南夏日音樂節-將軍吼」活動2天民眾可提前來現場品嘗美食與觀賞夕陽，後續將與旅行業者規畫周邊景點套裝行程，讓前往台南旅遊的民眾體驗濱海年度音樂盛會，更多相關活動消息將陸續於台南夏日音樂節臉書專頁發佈，請持續關注。

台南夏日音樂節-將軍吼盛況。圖／台南市觀旅局提供
台南夏日音樂節-將軍吼盛況。圖／台南市觀旅局提供
2023將軍吼首波卡司名單包括FEniX男團。圖／台南市觀旅局提供
2023將軍吼首波卡司名單包括FEniX男團。圖／台南市觀旅局提供
台南夏日音樂節-將軍吼盛況。圖／台南市觀旅局提供
台南夏日音樂節-將軍吼盛況。圖／台南市觀旅局提供

台南 海鮮 樂團

延伸閱讀

卡司超強！台南「將軍吼」告五人＋洪佩瑜還有超夯男團

印尼音樂節18日龍江館登場 異國美食攤也很好逛

草屯將軍古道地方旅遊新亮點 觀光局善意回應協助優化

《鈴芽之旅》台灣站？三腳椅驚現五股將軍廟 網笑翻：快去關門啦

相關新聞

台南「將軍吼」首波卡司公布 告五人是7月22日壓軸

台南市政府觀光旅遊局主辦「2023台南夏日音樂節-將軍吼」將於7月22日、23日熱鬧登場。今年活動分為兩大主題「將軍狂派...

台鐵高雄機廠開發毀樹？護樹團體、市府認知落差

森林城市協會等護樹團體今天上午要赴高雄市議會遞交陳情書，指高雄市都計委員會近期通過的台鐵高雄機廠都更案細部計畫中，廠區文...

路樹根亂竄 議員籲訂樹穴規範

市區道路常出現行道樹樹根亂竄、損壞鋪面人行磚亂象，人行道危機四伏。高雄市議員質詢指國外會針對路樹預留樹穴，建議市府參考國...

澎湖搶先 發端午敬老金5千元

澎湖縣政府創全國先例，在端午節發放敬老平安禮金5000元，發給65歲以上長者共1萬9137人，經費9568萬餘元。縣長陳...

高市議員籲活化磚廠 促中都發展

高雄中都地區近年發展快速，地標中都磚窯廠的活化利用成為地方關注議題，議員指磚窯廠被列古蹟，產權屬唐榮公司，因意見未整合，...

茄苳樹暴紅亂象 高士部落盼納管

屏東縣牡丹鄉高士村林業試驗所4號母樹園區，有棵高逾40公尺、需12人環抱的巨型茄苳老樹，過去因地處偏遠未曝光，近年被在地...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦