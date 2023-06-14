台鐵高雄機廠開發毀樹？護樹團體、市府認知落差

森林城市協會等護樹團體今天上午要赴高雄市議會遞交陳情書，指高雄市都計委員會近期通過的台鐵高雄機廠都更案細部計畫中，廠區文史、森林大樹與開發區域高度重疊，道路分割破碎，導致有近千棵大樹的森林約9成面臨移植傷害和砍除，廠區紋理破壞嚴重。對此市府表示，過程多次開座談會彙集各界意見，謹慎研議開發可能對環境帶來的影響，學者專家也肯定市府推動台鐵高雄機廠開發計畫。

森林城市協會表示，與都委會多次溝通沒結果，遂在臉書粉專和官網發起「連署守護台鐵高雄機廠森林，催生17公頃森林文化園區」，有42個團體、千人連署，包含都市計畫教授、建築師、醫師、律師都參與連署，志工們今天將打扮成「森林之神」向市長陳其邁遞交陳情書與連署書，希望為高雄留下森林公園與文史廠區。

市府回應，台鐵高雄機廠位處鳳山、前鎮、苓雅三區交界處，占地約31公頃，護樹團體指稱該案將大量拆除廠區文史資產，並移除近千棵樹齡30至40年大樹，因而訴求改變規畫內容，要求營建署退回變更案等。市府強調，為尋求各界共識，市府111年5月到112年1月間舉辦3場座談會，整合民意代表、里長、社區住戶、鐵道文史社團及護樹團體訴求，兼顧社區交通、停車場、公園等公設需求，也維護台鐵開發權益等。

高雄大學教授陳啟仁認為，市府多次徵詢各界意見，過程相當慎重，也考量各界意見做調整，是其參與都市計畫審議案經驗中前所未見，或許無法全數滿足所有人個別意見，但用心已相當不容易。

市府也說，台鐵高雄機廠案已延滯十年，歷經多方意見討論及凝聚共識，終提出符合公眾利益的方案，市府一定會充分考量公共利益，讓城市更進步。