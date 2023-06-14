高市議員籲活化磚廠 促中都發展

高雄中都地區近年發展快速，地標中都磚窯廠的活化利用成為地方關注議題，議員指磚窯廠被列古蹟，產權屬唐榮公司，因意見未整合，遲不見發展計畫，議員質詢要求市府和唐榮合作盡速規畫。市長陳其邁表示，中都發展瓶頸是九如陸橋，預計今年底拆除陸橋，將串起美術館和中都周邊地區。

中都唐榮磚窯廠是全台現存最完整的磚窯工業建築群，2005年正式被列為國定古蹟，周二至周日對外開放。記者實勘磚窯廠園區，磚窯廠被鐵絲網阻隔，木棧道年久失修、園區野草叢生，紅磚事務所後方還有街友入住，荒涼景觀與周遭高樓大廈形成強烈對比。

副議長曾俊傑昨總質詢指出，中都是重劃區，人口激增未來發展樂觀，不過中都磚窯場占地2.27公頃，目前只能整修維護，其他都不能做。建議市府和唐榮公司合作納入三民西運動中心，再將公托、長照機構整合進去，不僅能保留磚窯場的歷史文化，也能一次解決當地民生需求。

陳其邁回覆說，中都最關鍵的發展瓶頸是九如陸橋，預計今年底拆除後，將串起美術館和中都地區，副市長林欽榮有和唐榮討論過未來發展，如何活化須等陸橋拆掉才能一併規畫，中都未來發展方向也會和里民討論，盡快讓當地的公共設施和建設順利推動。

「希望磚窯廠多增加一點休閒設施及商業活動！」三民區千秋里長蔡文和說，期待磚窯廠園區跟其他特色公園一樣，營造適合大人與小孩的休閒場域，也能吸引濕地遊客順遊。

文化局說明，去年下半年曾搭配台灣文博會及台灣設計展，辦理產業主題遊程及策辦「高雄yao」展覽。據了解，唐榮公司目前對中都地區的土地開發，因董事會意見尚無一致共識，未來要以何種方式和市府合作未定案。