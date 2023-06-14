茄苳樹暴紅亂象 高士部落盼納管

屏東縣牡丹鄉高士村林業試驗所4號母樹園區，有棵高逾40公尺、需12人環抱的巨型茄苳老樹，過去因地處偏遠未曝光，近年被在地導遊發現後攬客登山參觀，被形容是「參天古木」而暴紅，卻衍生砍樹闢路、任意丟垃圾等亂象，部落會議日前通過比照霧台鄉哈尤溪模式，將母樹園畫設為可納管的自然生態人文景觀區，盼創造保育及觀光雙贏。

「老茄苳也是族人心目中的神木！」牡丹鄉高士社區發展協會執行長張美惠說，這棵茄苳老樹位處偏遠山中，從高士村出發步行來回要半天，近年被在地導遊發現後攬客上山探訪，成為暴紅的秘境遊程，也衍生旅遊亂象，讓族人憂心。

鄉民代表李德福說，這棵老茄冬是國內樹齡最長的茄冬樹之一，母樹園在日據時代是熱帶植物育種中心，有深厚的文化與生態意義，因位處偏遠，林試所現有人力難以管制遊客進入，若無專業導覽解說員帶領，不僅影響當地生態環境，登山安全也堪虞，在觀光與部落族人自主管理前提下，部落會議日前通過母樹園劃入高士自然生態人文景觀區，比照霧台鄉哈尤溪模式限度開放。

縣議員林采穎說，高士4號母樹園是原住民傳統領域，為促進部落生態旅遊、創造經濟發展，支持母樹園依發展觀光條例精神，劃入自然生態人文景觀區，林試所與高士部落簽訂共管機制，對園區有效經營管理與限度開放。

縣府農業處表示，高士部落會議的決議現階段只是構想，已請部落和公所提報詳細計畫方案，包括景觀區地籍資料、覽解說員培訓等計畫。