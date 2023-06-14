路樹根亂竄 議員籲訂樹穴規範

市區道路常出現行道樹樹根亂竄、損壞鋪面人行磚亂象，人行道危機四伏。高雄市議員質詢指國外會針對路樹預留樹穴，建議市府參考國外經驗制定規範。市長陳其邁回應，公園處預計7月初成立，會評估路樹樹穴制定規範。

高雄市議會總質詢期間，藍綠議員要求市府養工處檢討路樹樹種，淘汰不合適路樹。市議員黃文志昨指出，很多路樹因樹穴過小導致根系生長受限，造成路邊水溝蓋隆起，依據市府樹木安全與景觀維護必要條件，養工處只要求樹穴預留1平方公尺空間，沒特別探討樹種。

黃文志進一步指出，英國依據不同樹種預留尺寸不同樹穴，新加坡樹穴規格為大喬木3公尺以上、中喬木1.5公尺至3公尺、小喬木小於1.6公尺，建議市府參考新加坡方式改善樹穴規範，減少人行道浮根困擾，降低清潔落葉難度。

陳其邁答詢說，有國外城市行道樹會依據不同樹種需求做設計，高雄市人行道樹穴已有部分改成帶狀，今年7月公園處成立後，若有需要，會在樹穴制定統一規格。

屏科大森林系教授兼系主任陳建璋說，不只樹穴，鋪面材質也要一起考量，針對環境特性去思考，種在公園或人行道條件不同。

高雄森林城市協會理事長莊傑任表示，樹穴空間應該考量樹木3、50年後能長多大而定，高雄市行道樹樹穴大小多不合格。有些樹穴下會放結構模組或結構土壤，可讓樹木根系趨於深層，解決樹穴相對小困境，架高步道也是一種作法。