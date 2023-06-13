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日本組團拜會屏東縣府 搭建國際教育交流窗口

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
日本組團拜會屏東縣府推動國際教育交流，縣長周春米（左一）介紹官方刊物有趣內容，引起京都府國際教育交流主任永井正人（右一）興趣。記者張已亷／攝影
日本組團拜會屏東縣府推動國際教育交流，縣長周春米（左一）介紹官方刊物有趣內容，引起京都府國際教育交流主任永井正人（右一）興趣。記者張已亷／攝影

日本京都府及和歌山縣中小學國際教育交流團今拜會屏東縣府，縣長周春米表示，去年適逢台日教育交流20周年紀念活動，今再交流顯見台日情誼保持熱絡，盼藉由國際教育交流，培養具全球視野和國際競爭力的年輕人，成為未來世界領袖。

縣長周春米表示，屏東目前已有大同高中等12所學校分別與日本、韓國、美國、紐西蘭、新加坡、印度、南非等國家成為國際交流夥伴，其中日本超過40校有意與屏東交流。

她指出，疫情趨緩，國際交流頻繁，透過接待日本國際交流專案代表的機會，盼搭建雙方國際交流窗口，促使屏東與日本彼此教育交流有更具體的管道與共識，促進跨文化對話和友誼。

京都府國際教育交流主任永井正人及和歌山縣國際教育交流主任庄田卓爾，2人均在公立高中校長退休後，連續6年獲聘擔任京都府與和歌山縣推動國際教育交流的官方總窗口代表，負責統籌指揮各項交流事宜，對於轄內學校的情況有相當程度的了解，資歷及經驗皆相當深厚豐富。

永井正人表示，曾擔任教職，能深刻體會國際教育的重要性，疫情前台灣每年都有許多學生到日本交流，疫情趨緩後，盼能恢復台日雙方國際交流熱度。

他說，過往曾數度造訪台灣，但主要集中在北部，今首度造訪屏東，當地人的熱情令人印象深刻，希望透過此次拜會行程，讓雙方情誼與交流互動更上一層樓。

京都府國際教育交流主任永井正人（左一）與和歌山縣國際教育交流主任庄田卓爾（右三）率團拜會屏東縣府，推動國際教育交流。記者張已亷／攝影
京都府國際教育交流主任永井正人（左一）與和歌山縣國際教育交流主任庄田卓爾（右三）率團拜會屏東縣府，推動國際教育交流。記者張已亷／攝影
日本組團拜會屏東縣府推動國際教育交流，縣長周春米（左一）致贈屏東原鄉咖啡給京都府國際教育交流主任永井正人（右一）。記者張已亷／攝影
日本組團拜會屏東縣府推動國際教育交流，縣長周春米（左一）致贈屏東原鄉咖啡給京都府國際教育交流主任永井正人（右一）。記者張已亷／攝影
日方組團拜會屏東縣府，推動國際教育交流，搭建台日友好窗口。記者張已亷／攝影
日方組團拜會屏東縣府，推動國際教育交流，搭建台日友好窗口。記者張已亷／攝影

日本 屏東縣 疫情

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