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警察節表揚績優警員 屏東刑大偵查佐鍾宏明獲選全國模範警察

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
警察節表揚績優警員，屏東刑大偵查佐鍾宏明（右二）獲選全國模範警察。圖／警方提供
警察節表揚績優警員，屏東刑大偵查佐鍾宏明（右二）獲選全國模範警察。圖／警方提供

適逢警察節，屏東警方今下午舉辦第45屆表揚活動，縣長周春米出席主持，會上表揚模範警察、刑事鑑識楷模、偵破重大刑案有功人員、績優義警、義交、民防人員、志工人員等人員，其中刑大偵查佐鍾宏明，偵破數起大宗製毒工廠，起獲大量二級毒品安非命成品，防止毒品危害國人健康，獲選全國模範警察。

屏東縣警方今下午在縣警局廣場擺攤，邀請中正國小約60名師生到場，舉辦小小警探營，讓小朋友實際瞭解警方實際工作，集合交通、刑事、鑑識、少年、婦幼等隊，讓小朋友體驗警方實際工作內容，教導內輪差、毒品、性騷等知識，進行有獎問答致贈小禮物，讓每個小朋友都滿載而歸。

下午約3點半還有霹靂小組全副武裝進行戰技演練，2人1組展演直接垂降，倒掛垂降，破窗攻堅等，接著結合戰技演練捉拿歹徒，丟出震撼彈發出巨大聲響，順利完成演練，現場觀看的縣長周春米和小朋友皆感佩警方精實訓練，守護縣民生命財產安全，大喊祝賀「警察節快樂！」

眾人接著到警局2樓向績優警員進行頒獎典禮，縣長周春米向百名表現優異的警員致贈獎狀，肯定警方辛勞，周春米表示，「打詐縣府隊」整合各局、處資源，規畫打詐、阻詐、識詐3大面向著手，全力執行各項反詐騙策略，雖查獲不法比例很多，但民眾遭騙的狀況仍層出不窮，還是要求各警員竭盡所能堅持下去，守護鄉親財產，並祝福大家警察節快樂。

適逢警察節，屏東縣警方今下午在縣警局廣場擺攤，邀請中正國小約60名師生到場，舉辦小小警探營。記者張已亷／攝影
適逢警察節，屏東縣警方今下午在縣警局廣場擺攤，邀請中正國小約60名師生到場，舉辦小小警探營。記者張已亷／攝影
適逢警察節，屏東縣警方今下午在縣警局廣場擺攤，邀請中正國小約60名師生到場，舉辦小小警探營。記者張已亷／攝影
適逢警察節，屏東縣警方今下午在縣警局廣場擺攤，邀請中正國小約60名師生到場，舉辦小小警探營。記者張已亷／攝影
屏東縣警方霹靂小組今逢警察節，全副武裝演練戰技，彰顯戰力守護縣民。記者張已亷／攝影
屏東縣警方霹靂小組今逢警察節，全副武裝演練戰技，彰顯戰力守護縣民。記者張已亷／攝影
屏東縣警方今下午舉辦第45屆警察節活動，潮州分局偵查佐鍾煜權查獲多起違法案件，表現優異，獲選屏東縣模範警察。記者張已亷／攝影
屏東縣警方今下午舉辦第45屆警察節活動，潮州分局偵查佐鍾煜權查獲多起違法案件，表現優異，獲選屏東縣模範警察。記者張已亷／攝影
屏東縣警方今下午舉辦第45屆警察節活動，東港分局組長許振和警職生涯服務34年考列甲等33次，表現優異，獲選屏東縣模範警察。記者張已亷／攝影
屏東縣警方今下午舉辦第45屆警察節活動，東港分局組長許振和警職生涯服務34年考列甲等33次，表現優異，獲選屏東縣模範警察。記者張已亷／攝影
適逢警察節，屏東縣警方今下午在縣警局廣場擺攤，邀請中正國小約60名師生到場，舉辦小小警探營。記者張已亷／攝影
適逢警察節，屏東縣警方今下午在縣警局廣場擺攤，邀請中正國小約60名師生到場，舉辦小小警探營。記者張已亷／攝影
屏東縣警方霹靂小組今逢警察節，全副武裝演練戰技，彰顯戰力守護縣民。記者張已亷／攝影
屏東縣警方霹靂小組今逢警察節，全副武裝演練戰技，彰顯戰力守護縣民。記者張已亷／攝影

警察 周春米 毒品

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