金門自來水廠擴建借貸金15億元 陳福海赴台協商尋求解套

金門縣長陳福海今天赴立法院，參加立委林岱樺召開的自來水廠擴建借貸研商會議，陳福海表達離島供水營運困境，提到中央應本於權責全額補助離島自來水建設及營運虧損，林岱樺也認同，她認為飲水屬基本人權，經濟部應專案籌編預算模式，3年內全數補助因興建自來水工程所借貸15億元，以解決金門供水營運困境。

陳福海上月赴台向經濟委員會提請議案，積極面對處理由自來水廠因擴建借貸一事，並協調林岱樺召開自來水廠擴建資金借貸問題座談會，與經濟部次長林全能、水利署副署長王藝峰、國發會處長彭紹博等相關單位代表研商水廠擴建貸款經費解套。

縣府表示，金門早期因實施戰地政務，自來水事業經營，雖非屬地方縣市政府自治事項與職責，但仍沿續戰地政務時期作法，由縣府下設金門縣自來水廠代為執行；同屬離島的澎湖由台水公司負責，金門須承擔自來水業務及財務壓力明顯不合理，認為中央應解決所有離島供水問題，不應有差別待遇。

據了解，行政院於102年同意金門自大陸引水，並核定13.5億元之計畫經費(中央85％、縣府15％)，金門在107年8月5日正式引入大陸水源。配合兩岸通水，行政院103年核定縣府推動「金門自來水擴建計畫(第一期)」，需款13.55億元，全數由縣府及水廠自籌墊支。

會議中，國發會表示，離島建設條例明確規定，離島用水用電比照台灣費率收費，營運虧損部分由經濟部編列撥補；經濟部強調金門水廠興建工程折舊攤提、興建過程利息及營運成本，與台灣水價差價，依離島建設條例每年補助水廠虧損部分；另為解決水廠現有資金問題，會中主計總處也表示，明年編列供水營運虧損預算，將優先補貼金門。