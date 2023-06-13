金門自來水廠擴建借貸金15億元 陳福海赴台協商尋求解套
金門縣長陳福海今天赴立法院，參加立委林岱樺召開的自來水廠擴建借貸研商會議，陳福海表達離島供水營運困境，提到中央應本於權責全額補助離島自來水建設及營運虧損，林岱樺也認同，她認為飲水屬基本人權，經濟部應專案籌編預算模式，3年內全數補助因興建自來水工程所借貸15億元，以解決金門供水營運困境。
陳福海上月赴台向經濟委員會提請議案，積極面對處理由自來水廠因擴建借貸一事，並協調林岱樺召開自來水廠擴建資金借貸問題座談會，與經濟部次長林全能、水利署副署長王藝峰、國發會處長彭紹博等相關單位代表研商水廠擴建貸款經費解套。
縣府表示，金門早期因實施戰地政務，自來水事業經營，雖非屬地方縣市政府自治事項與職責，但仍沿續戰地政務時期作法，由縣府下設金門縣自來水廠代為執行；同屬離島的澎湖由台水公司負責，金門須承擔自來水業務及財務壓力明顯不合理，認為中央應解決所有離島供水問題，不應有差別待遇。
據了解，行政院於102年同意金門自大陸引水，並核定13.5億元之計畫經費(中央85％、縣府15％)，金門在107年8月5日正式引入大陸水源。配合兩岸通水，行政院103年核定縣府推動「金門自來水擴建計畫(第一期)」，需款13.55億元，全數由縣府及水廠自籌墊支。
會議中，國發會表示，離島建設條例明確規定，離島用水用電比照台灣費率收費，營運虧損部分由經濟部編列撥補；經濟部強調金門水廠興建工程折舊攤提、興建過程利息及營運成本，與台灣水價差價，依離島建設條例每年補助水廠虧損部分；另為解決水廠現有資金問題，會中主計總處也表示，明年編列供水營運虧損預算，將優先補貼金門。
陳福海及林岱樺請經濟部基於離島建設條例精神，離島水電供給工程的合理虧損，應由中央負擔，另鑑於財政公帑應減少支付利息給銀行，造成中央地方負債，並能籌編歸墊自來水建設所貸款15億元，建請行政院於儘速完成研議並以中央預算來解決金門縣縣民用水問題。
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