議員建議增設長照局 陳其邁：服務做好、再調整層級

高雄市議員陳麗珍今總質詢提到，高雄逐漸邁入高齡化社會，長照需求日益吃緊，建議組織調整增設長照局，及做好高齡需求的準備。市長陳其邁說，服務量能先顧好，再逐步調整組織架構。

陳麗珍說，高市65歲以上人口已達18.62%，人數超過50萬人。長照預算更從2019年的8.7億，今年已經增加到55.4億，顯見高市老齡化社會已來臨，應該成立長照局提供高齡人口優質服務。至於長照局的業務，可將居家服務、長照機構與社區關懷據站等8百多個據點納入整合，機構評鑑考核和設置等相關長照單位，也能一併整合管理。

市長陳其邁表示，因原計劃設立資訊局，若再加上長照局的話，難度較高，人力配置方面也須考量。但為了提升高齡服務，會請衛生局參照國內外長照經驗進一步評估，並先將人力和資源整合起來，把服務整體提升涵蓋更多高齡人口，「先把服務做起來」，未來再逐步調整組織層級。