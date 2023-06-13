日本國際教育交流團到屏東 縣府期待深化交流

日本京都府及和歌山縣中小學國際教育交流團今天拜會屏東縣政府，縣長周春米接待並表示，縣內超過40所學校願意與日本交流，期待更深化，培養學子國際視野與競爭力。

京都府及和歌山縣中小學國際教育交流團專案辦公室主任永井正人等一行拜會屏東縣政府，這是繼去年「台日教育交流20週年紀念活動」後，今年再度透過國際教育交流，期待更為深化。

周春米會中表示，目前有大同高中等12所學校分別與日本、韓國、美國、紐西蘭、新加坡、印度、南非等國家成為國際交流夥伴，去年透過萬丹國中舉辦國際交流工作坊的機會，屏東縣有意願與日本學校交流的高中、國中、國小學校數超過40所。

周春米說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，國際間彼此交流越來越頻繁，期待屏東與日本雙方國際教育交流有更具體的管道與共識，促進跨文化對話和友誼。

永井正人表示，能率團前來屏東拜訪感到榮幸，自己曾擔任教職，更能深刻體會國際教育的重要性，疫情前每年都有許多學生到日本交流，且人數逐年增加，現今疫情趨緩後，盼能恢復台日雙方的國際交流熱度。

教育處指出，台灣與日本一向是彼此海外教育旅行到訪人數最多的國家，縣府推動國際教育交流協助學校申請計畫，如國際教育旅行計畫、國中小學校國外姊妹校互惠計畫、高中學校與國外校際合作推動線上教學計畫、國際交流櫥窗計畫（IEW）及學校本位國際教育課程 （SIEP）等，讓更多學校有機會踏上國際交流的步伐。