今年首例本土登革熱個案曾來高雄 「小香港」啟動防治

疾管署今公布台南1名女子是今年全國首例本土登革熱確診病例，由於她在可傳染期間，曾停留在高雄市三民區，及左營區有「小香港」之稱的果貿社區，衛生局調查個案活動地周邊病媒密度，在果貿總計查獲6個陽性容器，存在傳播風險，連忙在今天下午派人清除室內、外的病媒蚊孳生源，緊急噴藥滅蚊，防止登革熱疫情擴散。

高市衛生局表示，個案是居住於台南市仁德區40多歲女性，6月4日起陸續出現發燒、頭暈及腹痛等症狀，經就醫採檢，檢驗結果確診感染第一型登革熱。

衛生局說，經疫調，確診個案在可傳染期間於6月6日至7日，曾停留在三民區及左營區的果貿社區，高雄市防疫團隊今天上午已召開區級指揮中心會議，針對個案活動地點進行高效能捕蚊燈病媒蚊密度監測，今天下午也針對個案活動地周邊進行家戶室內外，同步清除孳生源並緊急噴藥滅蚊。

衛生局進行個案活動地週邊病媒密度調查，在果貿社區總計查獲6個陽性容器存在傳播風險；由於社區家戶室內外仍有不少桶缸盆甕等積水容器，衛生局已規劃在明、後兩天進行登革熱社區動員工作，加強清除孳生源。

務生局說，為因應台南市仁德區出現本土首例登革熱確診個案，共同生活圈內的高雄市茄萣、湖內、路竹、阿蓮、田寮及岡山區共6行政區，也緊急啟動社區動員，構築防火牆，加強高風險場域登革熱病媒孳生源巡查、清除髒亂點，並請轄內各級醫療院所提高警覺，針對出現疑似登革熱症狀之民眾加強NS1快篩落實TOCC通報。

衛生局也請民眾注意，一旦出現發燒、頭痛、後眼窩痛、關節肌肉痛、皮膚紅疹等症狀務必速就醫，以利醫師診斷。