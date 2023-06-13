今年首例本土登革熱個案曾來高雄 「小香港」啟動防治
疾管署今公布台南1名女子是今年全國首例本土登革熱確診病例，由於她在可傳染期間，曾停留在高雄市三民區，及左營區有「小香港」之稱的果貿社區，衛生局調查個案活動地周邊病媒密度，在果貿總計查獲6個陽性容器，存在傳播風險，連忙在今天下午派人清除室內、外的病媒蚊孳生源，緊急噴藥滅蚊，防止登革熱疫情擴散。
高市衛生局表示，個案是居住於台南市仁德區40多歲女性，6月4日起陸續出現發燒、頭暈及腹痛等症狀，經就醫採檢，檢驗結果確診感染第一型登革熱。
衛生局說，經疫調，確診個案在可傳染期間於6月6日至7日，曾停留在三民區及左營區的果貿社區，高雄市防疫團隊今天上午已召開區級指揮中心會議，針對個案活動地點進行高效能捕蚊燈病媒蚊密度監測，今天下午也針對個案活動地周邊進行家戶室內外，同步清除孳生源並緊急噴藥滅蚊。
衛生局進行個案活動地週邊病媒密度調查，在果貿社區總計查獲6個陽性容器存在傳播風險；由於社區家戶室內外仍有不少桶缸盆甕等積水容器，衛生局已規劃在明、後兩天進行登革熱社區動員工作，加強清除孳生源。
務生局說，為因應台南市仁德區出現本土首例登革熱確診個案，共同生活圈內的高雄市茄萣、湖內、路竹、阿蓮、田寮及岡山區共6行政區，也緊急啟動社區動員，構築防火牆，加強高風險場域登革熱病媒孳生源巡查、清除髒亂點，並請轄內各級醫療院所提高警覺，針對出現疑似登革熱症狀之民眾加強NS1快篩落實TOCC通報。
衛生局也請民眾注意，一旦出現發燒、頭痛、後眼窩痛、關節肌肉痛、皮膚紅疹等症狀務必速就醫，以利醫師診斷。
由於近期連日降雨，各行政區病媒蚊密度大幅攀升，將提高登革熱疫情擴散風險。衛生局說，雨後48小時內務必落實檢查家戶室內外可能積水之處，落實「巡、倒、清、刷」，清除不必要的積水容器及髒亂堆積物，並針對可能積水的屋簷排水槽、帆布皺褶等處詳加檢查，全民共同防治登革熱，防範登革熱擴散蔓延。
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