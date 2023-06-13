本土登革熱個案曾停留高雄 市府啟動緊急防治工作

疾管署今天公布今年本土首起登革熱病例，為居住台南市40多歲女性。高市府表示，經疫調，確診個案在可傳染期間曾停留高市左營及三民區，將針對活動地周邊進行各項緊急防治工作。

疾管署今天公布今年本土首起登革熱病例，為居住台南市仁德區40多歲女性，6月4日起陸續出現發燒、頭暈及腹痛等症狀，經就醫採檢，檢驗結果確診感染第1型登革熱。

高雄市衛生局也發布新聞稿表示，經疫調，確診個案在可傳染期間於6月6日至7日曾停留高雄市左營及三民區，今天上午高雄市防疫團隊已召開區級指揮中心會議，並先行針對個案活動地點進行高效能捕蚊燈病媒蚊密度監測。

此外，衛生局今天下午即針對個案活動地周邊進行家戶室內外同步孳生源清除暨緊急噴藥滅蚊等各項緊急防治工作。

衛生局表示，昨天進行個案活動地周邊病媒密度調查，左營區果貿社區總計查獲6個陽性容器存在傳播風險；社區家戶室內外仍有不少桶缸盆甕等積水容器，已規劃接續於6月14日、15日進行登革熱社區動員工作，加強清除孳生源。

因個案居住台南市仁德區，共同生活圈內的高雄市茄萣、湖內、路竹、阿蓮、田寮及岡山區共6行政區也緊急啟動社區動員，構築防火牆，加強高風險場域登革熱病媒孳生源巡查、清除髒亂點。

衛生局也要求轄內各級醫療院所提高警覺，針對出現疑似登革熱症狀的民眾加強快篩、落實通報，也呼籲民眾出現發燒、頭痛、後眼窩痛、關節肌肉痛、皮膚紅疹等症狀務必速就醫，以利醫師診斷。

衛生局指出，因近期連日降雨，各行政區病媒蚊密度大幅攀升，將提高登革熱疫情擴散風險，呼籲市民雨後48小時內務必落實檢查家戶室內外可能積水處，清除不必要的積水容器及髒亂堆積物，共同防治登革熱。