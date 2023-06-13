墾丁鋒面影響浪高2公尺 墾管處插紅旗禁止下水

受到滯留鋒面影響，墾丁地區單日累積雨量已突破100毫米，墾丁國家公園海域出現超過2公尺浪高，墾管處今天在沙灘插紅旗示警，並禁止海域遊憩活動，違者將可開罰。

依據中央氣象局資料顯示，墾丁地區從今天凌晨0時至下午3時，累積119毫米雨量。目前雨勢仍忽大忽小持續中。

墾丁國家公園管理處副處長許書國告訴中央社記者，墾丁國家公園海域遊憩活動管制，除了颱風警報發布外，平常也會視風浪狀況進行管制；今天恆春半島受滯留鋒面影響，持續下著大雨，同時海域已有較大風浪產生，上午浪高已超過2公尺，因此在沙灘插起3面紅旗，禁止游泳、潛水及水上摩托車等活動。

許書國提醒，未依紅旗管制從事活動者，可依國家公園法裁處新台幣3000元；天氣不穩定，海況不佳，民眾不要從事海域遊憩活動，以免發生危險。