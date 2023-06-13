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小琉球航線驚見救生筏 海巡署調查是交通船遺落

中央社／ 屏東縣13日電

受滯留鋒面影響，往返屏東離島小琉球航線間的海象不穩定，今天有民眾在海上發現1艘漂流的充氣救生筏，海巡署調查為琉興公司交通船遺落，已經通知業者領回。

這艘橘色的充氣救生筏今天中午12時許在海上漂流，位置約在距小琉球中澳沙灘前方約1浬處，民眾發現後，趕緊通報海巡署。

海巡署發布訊息表示，獲報後通報巡防艇前往查看，確認救生筏上無人，但救生筏上印有「琉興高雄」字樣，經與琉興有限公司聯繫後，確認救生筏為公司交通客船琉興號所遺落，拖回大福漁港，並通知業者領回。

另外，由於受到滯留鋒面影響，往返小琉球間的航線海況不佳，琉興公司宣布，今天的末班船停航，包含小琉球往東港的傍晚6時航班、東港往小琉球的傍晚6時45分航班。

小琉球 海巡署 東港

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