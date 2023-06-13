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藥品代理商捲款、解散公司 高市衛生局罰200萬

中央社／ 高雄13日電

高雄老牌藥品代理商「慶安生技」上月遭控捲款，逾百家藥局受害，金額至少5000萬元。高市經發局證實慶安生技已申請解散登記；衛生局今天表示，已開罰200萬元並移送強制執行。

衛生局今天透過訊息表示，慶安生技販售商品大都是成藥，並非處方用藥，對醫療照護藥品供應暫無影響，已密切掌握市場相關品項不致短缺、價格平穩。至於公司違反藥事法第71條第1項規定，依同法第92條第1項規定，處罰鍰新台幣200萬元，多次催繳後已移送法院強制執行。

高雄市藥師公會、高雄市第一藥師公會、高雄市藥劑生公會、高雄市新高雄藥劑生公會，以及受害藥局上月在高雄市議員李雅靜陪同下召開記者會，指控慶安生技公司預收貨款後卻人去樓空，導致多家藥局損失慘重。

慶安生技公司負責人從上月起神隱，至今未對外回應。依四大藥師公會掌握，高雄市至少超過100家藥局受害，金額至少約5000萬元，對社區藥局經營造成很大壓力，恐釀一波藥局倒閉潮。

衛生局表示，在事發後多次邀請藥師公會協商並媒合高雄市律師公會提供受害業者相關法律諮詢及行政協助，以利被害人進行假扣押程序。

高雄市 藥局 衛生局

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