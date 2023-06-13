離岸風電產業人才需求緊迫 船舶動態定位系統操作船員年薪超過200萬元

隨著國內離岸風電進入大規模海上安裝階段，各類特殊工作船舶及其操作船員需求逐步浮現，其中以船舶動態定位系統操作船員（DPO）人才需求尤為緊迫。臺灣風能訓練公司營運經理李登貴說，目前國內尚無相關培訓機構，臺灣風能訓練公司協助台灣本土船員前往日本東京受訓，船員若取得動態定位操作員證書，年薪至少200萬元起跳。

臺灣風能訓練公司是由港務公司、臺英風電、台電、中鋼、台船及風睿能源等6間公司，在2018年5月設立，引進與國際接軌的標準課程，提供風電產業訓練與客製化課程服務，促成產業人才在地化。

臺灣風能訓練公司與日本前三大航運集團的商船三井(MOL)及其下訓練品牌MOLMEC，以訓練合作方式，將在今年協助20位本國籍的船員前往日本東京MOL Dynamic Positioning Training Center訓練中心，接受國際標準船舶動態定位操作訓練，加速本國籍船員取得動態定位操作員證書（Dynamic Positioning Operator），滿足國內產業需求並推動人才本土化。

雙方為了未來合作，簽署合作備忘錄（MOU），包括臺灣風能訓練公司將協助台灣本土船員，前往日本東京的MOL訓練中心取得符合國際標準The Nautical Institute（NI）船舶動態定位操作訓練課程；協助台灣本國籍船員獲得符合標準的動態定位系統訓練認證，使他們熟悉動態定位系統的操作和知識；並發展跨國合作訓練關係，促進台日未來在離岸風電和海事相關產業的合作。