金門自助餐業者1日捐1便當月助家扶 讓受扶助家庭超暖心

從去年6月份開始，金城圓豐百匯自助餐店每日都會捐贈1個便當，提供給金門家扶中心的弱勢家庭，至今已屆滿一年，總共送出了365個便當。家扶中心扶幼委員會主任委員楊肅謙今天特別帶著感謝狀前往此愛心自助餐店，代表家扶中心以及全體的受惠家庭，致上感謝之意。

楊肅謙在委員陳媽愛與中心主任李桂平陪同下，今天上午10點前往這家愛心便當店，楊肅謙表示，圓豐百匯自助餐館負責人陳諄及楊羽琪伉儷，一年多前開始經營自助餐店，想說可以以自己的專業，來幫忙弱勢兒童。此事經石永城議員的牽線，因而造就項善行義舉，讓家扶中心的受助兒童及家長，感受到社會關懷的溫暖。

自助餐店負責人陳諄表示，自助餐店在去年1月1日開幕，經營至今一年半的時間，他說，剛開張的時候，疫情尚未平穩和員工一起努力突破困境，當時他和太太就發願要用自己的愛心便當，來資助地方的弱勢族群，決定以一天一個便當一直持續下去，用愛心餐盒贊助弱勢兒童。陳諄也說，只要自助餐店持續營業，就會一直贊助家扶中心每天一個便當。

李桂平指出，年輕的夫妻陳諄伉儷，二人齊心經營自助餐店，先生在外送便當，太太在店內執鏟做菜，兩人如此的忙碌仍不忘發揮愛心，幫助弱勢的群族。他們夫婦二人，用自家自助餐店的便當，以每日一個便當的目標，幫助家扶中心的兒童們。

在每1個月的月底，家扶中心發兒童補助金的時候，老闆娘早上11點時，就會親自配上豐盛菜餚，將當月30個或31個熱騰騰的便當打包好，即刻送去給家扶中心，給來中心領生活補助金的家庭，順便帶回去享用。領到愛心便當幫助的家庭孩童，吃到最新鮮且最豐富的餐盒，每一個孩童都讚不絕口非常的喜歡。