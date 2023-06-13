藏身山中參天古木暴紅見亂象 高士部落爭循霧台哈尤溪模式納管

屏東縣原民牡丹鄉高士村林業試驗所4號母樹園區，有棵高逾40公尺，需12人環抱的巨型茄苳老樹，過去因地處偏遠未曝光，近年被在地導遊發現後攬客登山參觀，被形容是「參天古木」的老茄苳暴紅後，吸引外地遊客探訪，衍生砍樹闢路、亂丟垃圾等亂象，高士部落會議日前通過比照霧台鄉哈尤溪模式，將母樹園劃設為可納管的自然生態人文景觀區，創造保育及觀光雙贏。

「老茄苳也是族人心目中的神木！」牡丹鄉高士社區發展協會執行長張美惠說，林試所恆春研究中心牡丹鄉高士村4號母樹園的茄苳老樹，位處偏遠山中，從高士村出發步行來回要半天，村民都希望不被外界打擾，但近年被在地導遊發現後攬客上山探訪，成為暴紅的秘境遊程，但衍生的旅遊亂象破壞原始生態環境，讓族人憂心，才會有將母樹園劃設自然生態人文景觀的發想。

牡丹鄉代表李德福說，這棵老茄冬不僅是國內樹齡最長的茄冬樹之一，母樹園在日據時代也是熱帶植物育種中心，有深厚的文化與生態意義，但因地偏遠山中，林試所現有人力無力管制遊客進入，在無專業覽解說員帶領下，不僅影響當地生態環境，遊客登山安全也堪虞，在觀光與部落族人自主管理前提下，部落會議日前通過母樹園劃入高士自然生態人文景觀區，將比照霧台鄉哈尤溪模式限度開放。

縣議員林采穎說，高士4號母樹園是原住民傳統領域，為促進部落生態旅遊、創造經濟發展，支持母樹園依發展觀光條例精神，劃入高士自然生態人文景觀區，由林試所與高士部落簽訂共管機制，對園區有效經營管理與限度開放。縣府農業處說，高士部落會議的決議現階段只是構想，已請部落和鄉公所提報詳細計畫方案，包括景觀區地籍資料、覽解說員培訓等計畫內容，縣府樂見其成，創造多贏。