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影／豪大雨讓「雄中湖」再現！校園操場竟出現土虱悠游

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄昨天強降雨，雄中校園瞬間積水盈尺，傳說中的「雄中湖」再現，師生竟在操場發現有大土虱悠游。圖／雄中提供
高雄昨天強降雨，雄中校園瞬間積水盈尺，傳說中的「雄中湖」再現，師生竟在操場發現有大土虱悠游。圖／雄中提供

「哇！雄中也可以出現土虱，還兩隻耶，怎麼這麼神奇！」高雄昨天強降雨，雄中校園瞬間積水盈尺，傳說中的「雄中湖」再現，師生竟在操場發現有兩隻大土虱悠游。

Google地圖6年前曾出現「雄中湖」的地名，照片中的操場還波光粼粼。當時因為颱風來襲，大操場淹水，網友Kuso標註上傳。

沒想到昨天高雄強降雨，雄中湖再次出現。校方表示，因為雄中地勢近幸福川，有時下大雨排水不及，便會淹水。

師生昨天在積水的操場發現大大的黑色土虱，都覺得不可思議！土虱在水裡竄來竄去，師生怕水退了後，土虱會受困乾死，於是將土虱抓起來，放養到校園生態池中。

雄中位於高雄車站市區，至於土虱到底從哪裡來？沒人知道。學生猜可能是哪裡的水溝竄出來的。

師生將土虱放養到雄中的生態池。圖／雄中提供
師生將土虱放養到雄中的生態池。圖／雄中提供

淹水 颱風

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