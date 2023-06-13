影／豪大雨讓「雄中湖」再現！校園操場竟出現土虱悠游

「哇！雄中也可以出現土虱，還兩隻耶，怎麼這麼神奇！」高雄昨天強降雨，雄中校園瞬間積水盈尺，傳說中的「雄中湖」再現，師生竟在操場發現有兩隻大土虱悠游。

Google地圖6年前曾出現「雄中湖」的地名，照片中的操場還波光粼粼。當時因為颱風來襲，大操場淹水，網友Kuso標註上傳。

沒想到昨天高雄強降雨，雄中湖再次出現。校方表示，因為雄中地勢近幸福川，有時下大雨排水不及，便會淹水。

師生昨天在積水的操場發現大大的黑色土虱，都覺得不可思議！土虱在水裡竄來竄去，師生怕水退了後，土虱會受困乾死，於是將土虱抓起來，放養到校園生態池中。