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議員籲活化中都磚窯廠 陳其邁：九如陸橋先拆併入規劃

聯合報／ 記者楊適群徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁表示，將持續和唐榮公司討論，讓中都地區的發展能盡快推動。記者楊適群／攝影
高雄市長陳其邁表示，將持續和唐榮公司討論，讓中都地區的發展能盡快推動。記者楊適群／攝影

高雄市議員曾俊傑今在質詢時表示，高雄中都地區近年發展快速，其中主要地標中都磚窯廠的活化利用，是當地發展急迫議題。但因磚窯廠被列古蹟，產權屬於唐榮公司，目前遲遲不見發展計畫，盼市府能和唐榮公司合作儘速規劃，讓堪稱「第二美術館特區」的中都，成為三民區未來發展的明日之星。

曾俊傑說，中都是重劃區，人口激增未來發展樂觀，市府公共建設的速度要跟上民間腳步，針對中都未來發展，他提出應活化中都磚窯廠和改善中都濕地公園，才能讓愛河廊帶這片區域發光發熱。

曾俊傑表示，被列為古蹟的中都磚窯場，占地2.27公頃，產權屬唐榮公司，目前只能整修維護，其他都不能做。建議市府和唐榮公司合作，例如能把計畫興建的西三民運動中心，設定在中都磚窯廠內，再將公托、長照機構整合進去，不僅能保留磚窯場的歷史文化，也能一次解決當地民生需求。

高雄市長陳其邁答覆，中都最關鍵的發展瓶頸是九如陸橋，預計今年底拆除後，將串起美術館和中都地區。而多年前唐榮公司原要將磚窯場作為商業區，但目前需求已不同。副市長林欽榮有和唐榮討論過未來發展，但如何活化需等陸橋拆掉後，才能一併整體規劃。中都未來發展方向也會和里民討論，儘速讓當地的公共設施和建設順利推動。

此外，曾俊傑提到中都濕地公園有保育生態、結合市民休閒功能，但不知是地形或是引入愛河的水，導致園內水質不好。若能改善水質，可將濕地公園改造為高雄市第一座親水公園，提供家庭親子休閒新去處。

副市長林欽榮說，公園處七月一號成立，將會研議提出濕地公園改善計畫。市長陳其邁說，濕地公園條件好，但問題裡面是鹹水，所以水質不好，會請水利局改善水質。

高雄市議員曾俊傑質詢時提出應儘速活化中都磚窯廠以提升當地發展。記者楊適群／攝影
高雄市議員曾俊傑質詢時提出應儘速活化中都磚窯廠以提升當地發展。記者楊適群／攝影

濕地公園 水質 曾俊傑 陳其邁

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