議員籲活化中都磚窯廠 陳其邁：九如陸橋先拆併入規劃

高雄市議員曾俊傑今在質詢時表示，高雄中都地區近年發展快速，其中主要地標中都磚窯廠的活化利用，是當地發展急迫議題。但因磚窯廠被列古蹟，產權屬於唐榮公司，目前遲遲不見發展計畫，盼市府能和唐榮公司合作儘速規劃，讓堪稱「第二美術館特區」的中都，成為三民區未來發展的明日之星。

曾俊傑說，中都是重劃區，人口激增未來發展樂觀，市府公共建設的速度要跟上民間腳步，針對中都未來發展，他提出應活化中都磚窯廠和改善中都濕地公園，才能讓愛河廊帶這片區域發光發熱。

曾俊傑表示，被列為古蹟的中都磚窯場，占地2.27公頃，產權屬唐榮公司，目前只能整修維護，其他都不能做。建議市府和唐榮公司合作，例如能把計畫興建的西三民運動中心，設定在中都磚窯廠內，再將公托、長照機構整合進去，不僅能保留磚窯場的歷史文化，也能一次解決當地民生需求。

高雄市長陳其邁答覆，中都最關鍵的發展瓶頸是九如陸橋，預計今年底拆除後，將串起美術館和中都地區。而多年前唐榮公司原要將磚窯場作為商業區，但目前需求已不同。副市長林欽榮有和唐榮討論過未來發展，但如何活化需等陸橋拆掉後，才能一併整體規劃。中都未來發展方向也會和里民討論，儘速讓當地的公共設施和建設順利推動。

此外，曾俊傑提到中都濕地公園有保育生態、結合市民休閒功能，但不知是地形或是引入愛河的水，導致園內水質不好。若能改善水質，可將濕地公園改造為高雄市第一座親水公園，提供家庭親子休閒新去處。