搶占後疫情國際觀光商機 屏東縣府今赴南韓拓展市場

韓國今年首次登上海外旅客訪台國家第1名，屏東縣府抓緊熱潮，於今赴韓參加「第36屆台灣觀光協會TVA / 韓國旅行業協會KATA臺韓觀光交流會議」，積極探討疫後雙方互訪策略，交流尋求疫後合作。

疫情趨緩，各國邊境管制陸續解封，經統計今年1至4月來台旅客已超過162萬人次，觀光景氣逐漸復甦，縣府號召大鵬灣觀光產業聯盟，和屏東觀光創生聯盟等業界組團，共赴首爾與韓國當地旅遊業者及媒體進行多方討論交流，拓展屏東旅遊觀光，開闢韓國旅遊客源，讓屏東可以在競爭更為激烈的疫後國際觀光市場，搶佔一席之地。

交旅處表示，為提升國際旅遊市場能見度，依海外目標市場客群偏好制定行銷計畫，辦理推廣說明會，搭配海外廣告宣傳、數位行銷，也將結合外交部、業界協會等多元管道，以屏東「節慶活動」和「主題式旅遊」為主軸，傳遞屏東美食、傳統原民、六堆客家歷史等多元文化，加大海外宣傳力道開拓國際客源，增進旅客來屏東觀光旅遊的意願，加強實際送客機制，提升國際旅客來屏東觀光人數。

交旅處指出，為延續並加強韓國「瘋台灣」熱潮，吸引更多韓國旅客到訪屏東旅遊，將於15日舉辦專屬屏東的韓國首爾地區觀光推廣活動「瘋台灣來屏東！」歡迎民眾參與。