快訊

太火爆！美國漢堡品牌「In-N-Out」快閃時間未到竟售完？網疑提早開賣

他上網檢舉馬路三寶「流程簡單到不行」會上癮 曝3案件超好舉發違規魔人

MLB／大谷包辦追平轟、超前轟 締連3季投手100K、打者20轟

聽新聞
test
0:00 / 0:00

搶占後疫情國際觀光商機 屏東縣府今赴南韓拓展市場

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣政府與業界組團今赴韓國首爾推廣在地觀光，提升國際旅遊市場能見度。圖／屏東縣政府
屏東縣政府與業界組團今赴韓國首爾推廣在地觀光，提升國際旅遊市場能見度。圖／屏東縣政府

韓國今年首次登上海外旅客訪台國家第1名，屏東縣府抓緊熱潮，於今赴韓參加「第36屆台灣觀光協會TVA / 韓國旅行業協會KATA臺韓觀光交流會議」，積極探討疫後雙方互訪策略，交流尋求疫後合作。

疫情趨緩，各國邊境管制陸續解封，經統計今年1至4月來台旅客已超過162萬人次，觀光景氣逐漸復甦，縣府號召大鵬灣觀光產業聯盟，和屏東觀光創生聯盟等業界組團，共赴首爾與韓國當地旅遊業者及媒體進行多方討論交流，拓展屏東旅遊觀光，開闢韓國旅遊客源，讓屏東可以在競爭更為激烈的疫後國際觀光市場，搶佔一席之地。

交旅處表示，為提升國際旅遊市場能見度，依海外目標市場客群偏好制定行銷計畫，辦理推廣說明會，搭配海外廣告宣傳、數位行銷，也將結合外交部、業界協會等多元管道，以屏東「節慶活動」和「主題式旅遊」為主軸，傳遞屏東美食、傳統原民、六堆客家歷史等多元文化，加大海外宣傳力道開拓國際客源，增進旅客來屏東觀光旅遊的意願，加強實際送客機制，提升國際旅客來屏東觀光人數。

交旅處指出，為延續並加強韓國「瘋台灣」熱潮，吸引更多韓國旅客到訪屏東旅遊，將於15日舉辦專屬屏東的韓國首爾地區觀光推廣活動「瘋台灣來屏東！」歡迎民眾參與。

屏東縣 首爾 南韓

延伸閱讀

韓國「富川國際奇幻影展」6月底登場 台灣電影受矚目

滯留鋒南移 屏東、台東、高雄3縣市 豪大雨特報

南韓總統室質疑中國大使角色 中：接觸各界是職責

連續2晚不平靜 屏東廟會再有2名男子酒後脫序起口角

相關新聞

搶占後疫情國際觀光商機 屏東縣府今赴南韓拓展市場

韓國今年首次登上海外旅客訪台國家第1名，屏東縣府抓緊熱潮，於今赴韓參加「第36屆台灣觀光協會TVA / 韓國旅行業協會K...

高雄行道樹樹根亂竄 議員籲依樹種打造不同樹穴

高雄市區道路常出現行道樹樹根亂竄、損壞鋪面人行磚等亂象，人行道危機四伏。高雄市議員黃文志指出，英國、新加坡等國針對不同路...

勞動部高分署培力計畫助攻 永安新港青年闖國際創新賽

由國際技能組織舉辦的「國際社會創業家培訓競賽BeChangeMaker」，激發青年成為社會創業家，蒐集解決社會問題的創新...

議員黃柏霖 柴山背水第800趟達成

高雄柴山奉茶文化延續超過30年，一群背水人不分晴雨、出錢出力，在山中煮養生茶無限量供應山友，被背水人堅毅身影打動，愈來愈...

旗山殯儀館改造案 挨批進度慢

高雄旗山殯儀館改造升級案因地方憂心一併興建火化場等因素反對，議員昨質詢批改造案進度龜速，旗美地區居民辦喪事得到大社、仁武...

大樹區里業務會報…抗議高市府 里長全離席

高雄大樹區公所昨辦里業務會報，10多名里長在會議中因不滿市府不重視地方建設，集體離席表達抗議，龍目里長陳榮清說，市府拿大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦