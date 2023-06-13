高雄行道樹樹根亂竄 議員籲依樹種打造不同樹穴

高雄市區道路常出現行道樹樹根亂竄、損壞鋪面人行磚等亂象，人行道危機四伏。高雄市議員黃文志指出，英國、新加坡等國針對不同路樹品種預留尺寸不一的樹穴，市府應參考國外情況制定相關規範。市長陳其邁表示，公園處7月1將成立，若有需要會針對路樹樹穴制定統一規範。

高雄市議會總質詢期間，藍綠議員都要求市府養工處檢討路樹樹種，淘汰不合適路樹。民進黨議員黃文志今日指出，很多路樹因為樹穴過小導致根系生長受限，導致路邊水溝蓋隆起，依據市府的「樹木安全與景觀維護的必要條件」來看，養工處只要求樹穴預留一平方米空間，沒有特別探討樹種，應該用長遠眼光來規畫。

黃文志進一步指出，英國依據不同樹種預留尺寸不同的樹穴，另外新加坡樹穴規格為大喬木3公尺以上、中喬木1.5 公尺至3公尺、小喬木低於1.6公尺，建議市府參考新加坡方式改善樹穴規範，以減少人行道浮根困擾及減輕清潔落葉的困難度。