快訊

遭控霸凌虐待！陳綺貞「極度恐懼」曝鍾成虎暴走真相

NBA／約柯奇領軍4勝1敗擊退熱火 金塊勇奪隊史47年來首冠

英「暴風影飛彈」軍援烏克蘭 海馬士火箭後又一改變俄烏戰武器？

高雄行道樹樹根亂竄 議員籲依樹種打造不同樹穴

聯合報／ 記者徐白櫻楊適群／高雄即時報導
高雄人行道樹根因樹穴過小導致樹根亂竄，甚至損壞路側水溝蓋。圖／議員黃文志提供
高雄人行道樹根因樹穴過小導致樹根亂竄，甚至損壞路側水溝蓋。圖／議員黃文志提供

高雄市區道路常出現行道樹樹根亂竄、損壞鋪面人行磚等亂象，人行道危機四伏。高雄市議員黃文志指出，英國、新加坡等國針對不同路樹品種預留尺寸不一的樹穴，市府應參考國外情況制定相關規範。市長陳其邁表示，公園處7月1將成立，若有需要會針對路樹樹穴制定統一規範。

高雄市議會總質詢期間，藍綠議員都要求市府養工處檢討路樹樹種，淘汰不合適路樹。民進黨議員黃文志今日指出，很多路樹因為樹穴過小導致根系生長受限，導致路邊水溝蓋隆起，依據市府的「樹木安全與景觀維護的必要條件」來看，養工處只要求樹穴預留一平方米空間，沒有特別探討樹種，應該用長遠眼光來規畫。

黃文志進一步指出，英國依據不同樹種預留尺寸不同的樹穴，另外新加坡樹穴規格為大喬木3公尺以上、中喬木1.5 公尺至3公尺、小喬木低於1.6公尺，建議市府參考新加坡方式改善樹穴規範，以減少人行道浮根困擾及減輕清潔落葉的困難度。

市長陳其邁答詢說，確實有國外城市的行道樹會依據不同樹種需求做設計，最近高雄市人行道樹穴已有部分改成帶狀，跟以往不同，未來在公園處成立後，若有需要，會在樹穴制定統一規格。

高雄不少人行道都有出現樹根亂竄導致地面隆起現象，不利行人通行。圖／議員黃文志提供
高雄不少人行道都有出現樹根亂竄導致地面隆起現象，不利行人通行。圖／議員黃文志提供
高市議員黃文志指出，高雄行道樹的樹穴尺寸沒有因應路樹樹種不同有特別規畫，未來應改善。記者徐白櫻／翻攝
高市議員黃文志指出，高雄行道樹的樹穴尺寸沒有因應路樹樹種不同有特別規畫，未來應改善。記者徐白櫻／翻攝

人行道 路樹 高雄市

延伸閱讀

台南傍晚下大雨 行道樹傾倒壓休旅車

交通部票選「觀光亮點」 高雄推三大景點參戰

高雄左楠立委藍營李眉蓁排除雜音 綠營李柏毅呼之欲出

左楠區立委誰出征？黃捷嘗名店展企圖心 李柏毅發文隔空叫陣

相關新聞

高雄行道樹樹根亂竄 議員籲依樹種打造不同樹穴

高雄市區道路常出現行道樹樹根亂竄、損壞鋪面人行磚等亂象，人行道危機四伏。高雄市議員黃文志指出，英國、新加坡等國針對不同路...

勞動部高分署培力計畫助攻 永安新港青年闖國際創新賽

由國際技能組織舉辦的「國際社會創業家培訓競賽BeChangeMaker」，激發青年成為社會創業家，蒐集解決社會問題的創新...

議員黃柏霖 柴山背水第800趟達成

高雄柴山奉茶文化延續超過30年，一群背水人不分晴雨、出錢出力，在山中煮養生茶無限量供應山友，被背水人堅毅身影打動，愈來愈...

旗山殯儀館改造案 挨批進度慢

高雄旗山殯儀館改造升級案因地方憂心一併興建火化場等因素反對，議員昨質詢批改造案進度龜速，旗美地區居民辦喪事得到大社、仁武...

大樹區里業務會報…抗議高市府 里長全離席

高雄大樹區公所昨辦里業務會報，10多名里長在會議中因不滿市府不重視地方建設，集體離席表達抗議，龍目里長陳榮清說，市府拿大...

公路局砸6千萬 陸蟹專用道月底完工

墾丁國家公園香蕉灣熱帶海岸林，陸蟹種類和數量居世界同棲地之冠，每逢生殖季從海岸林棲地到海邊釋幼，母蟹穿越台26線時都面臨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦