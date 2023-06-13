勞動部高分署培力計畫助攻 永安新港青年闖國際創新賽

由國際技能組織舉辦的「國際社會創業家培訓競賽BeChangeMaker」，激發青年成為社會創業家，蒐集解決社會問題的創新方案。勞動部勞動力發展署高屏澎東分署今年所輔導的培力就業計畫單位「有限責任高雄市永安區新港社區合作社」，從87個參賽國家、超過570個參與隊伍的激烈競爭中，成功入圍前30隊。

勞動部透過多元就業開發方案與培力就業計畫，偕手民間團體創造在地就業機會，發展地方產業，近年來鼓勵計畫執行單位參加國際賽事，帶動青年關注社會議題，活化在地組織。過去以養殖石斑魚為主的高雄市永安區新港社區，在高屏澎東分署投入業師諮詢與輔導等資源，協助社區解決產銷困境，2020年從產銷班轉型成立合作社，整合永安、彌陀、茄萣養殖業者，組成黃金產銷聯盟，打造社區共營品牌，開創許多創新販售服務，促成青年留鄉返鄉。

新港社區合作社在此次國際比賽突破重圍，以「不用藥養殖，是我們的溫柔」為參賽主題，想解決多數養殖業為降低成本，使用除菌劑、抗生素甚至超抽地下水的問題。合作社推廣無用藥養殖在地水產，打造完整綠色養殖生產鏈，期待降低環境碳排及土壤水質汙染的危害。

參賽隊伍由培力就業計畫專案管理人與在地青年組成，歷經計畫執行階段的教育訓練與培育養成，在社內負責宣傳銷售及活動辦理。團隊統籌劉韋亨說，很感謝高分署長期的輔導與陪伴，讓團隊累積許多創新思維與專業職能，也讓我們發揮創意傳達綠色養殖理念，接下來還將挑戰前15強甚至決賽之路。