勞動部高分署培力計畫助攻 永安新港青年闖國際創新賽
由國際技能組織舉辦的「國際社會創業家培訓競賽BeChangeMaker」，激發青年成為社會創業家，蒐集解決社會問題的創新方案。勞動部勞動力發展署高屏澎東分署今年所輔導的培力就業計畫單位「有限責任高雄市永安區新港社區合作社」，從87個參賽國家、超過570個參與隊伍的激烈競爭中，成功入圍前30隊。
勞動部透過多元就業開發方案與培力就業計畫，偕手民間團體創造在地就業機會，發展地方產業，近年來鼓勵計畫執行單位參加國際賽事，帶動青年關注社會議題，活化在地組織。過去以養殖石斑魚為主的高雄市永安區新港社區，在高屏澎東分署投入業師諮詢與輔導等資源，協助社區解決產銷困境，2020年從產銷班轉型成立合作社，整合永安、彌陀、茄萣養殖業者，組成黃金產銷聯盟，打造社區共營品牌，開創許多創新販售服務，促成青年留鄉返鄉。
新港社區合作社在此次國際比賽突破重圍，以「不用藥養殖，是我們的溫柔」為參賽主題，想解決多數養殖業為降低成本，使用除菌劑、抗生素甚至超抽地下水的問題。合作社推廣無用藥養殖在地水產，打造完整綠色養殖生產鏈，期待降低環境碳排及土壤水質汙染的危害。
參賽隊伍由培力就業計畫專案管理人與在地青年組成，歷經計畫執行階段的教育訓練與培育養成，在社內負責宣傳銷售及活動辦理。團隊統籌劉韋亨說，很感謝高分署長期的輔導與陪伴，讓團隊累積許多創新思維與專業職能，也讓我們發揮創意傳達綠色養殖理念，接下來還將挑戰前15強甚至決賽之路。
高屏澎東分署長郭耿華指出，分署透過多元就業開發方案及培力就業計畫陪伴轄內單位，提供多面向的輔導資源，增強轄內單位的實戰力，透過創新服務型態與商業模式，協助在地產業發展，創造多元就業機會。對地方創生有興趣的民間團體或非營利組織，歡迎加入多元及培力就業計畫的行列，獲得更多專業協助與創意經驗。113年多元就業開發方案即日起開放申請，計畫收件截止日為7月17日，可查詢高屏澎東分署官網https://kpptr.wda.gov.tw。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言