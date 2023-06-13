公路局砸6千萬 陸蟹專用道月底完工

墾丁國家公園香蕉灣熱帶海岸林，陸蟹種類和數量居世界同棲地之冠，每逢生殖季從海岸林棲地到海邊釋幼，母蟹穿越台26線時都面臨路殺危機。公路總局投入6000萬元在2處熱區路段打造近1公里長、全國首座供陸蟹通行的生態廊道，本月底將完工，是繼國道紫斑蝶保護、石虎路殺預警系統後，友善動物的具體措施。

學者劉烘昌說，墾丁國家公園陸蟹生態豐富，以香蕉灣生態保護區及滿州鄉港口溪出海口一帶最多，有30多種，卻面臨棲地破壞、人為捕捉、外來黃狂蟻攻擊和路殺等危機。

立委陳椒華去年偕立院交通委員會會勘，官方提出5項因應方案，包括台26線香蕉灣至砂島段現有雙向兩線道，保留內側車道並抬升50公分，路面下規畫生態廊道，外側車道封閉或廢除，人車改道或增建高架道。

記者潘欣中／攝影 公路局第3區養護工程處說，高架方案正做可行性評估，今年先選在香蕉灣和滿州風吹砂2個熱區路段，路面墊高打造生態廊道，前者放置36個間隔性箱涵，長500公尺，後者為圓型管涵，長420公尺，後續由學術單位研究並調整。

陸蟹博士李政璋說，台26線香蕉灣至砂島2公里路段右側林地是陸蟹熱區，避免路殺不是道路高架就是設地下通道，後者成本較低，陸蟹進入黑暗地下通道可能迷路，去年在16公尺長的密閉水溝內實驗，以生物趨光性實驗設陸蟹地下通道可行性。

公路總局說，10年前辦理台26線種陸蟹保育作為，設警示標誌、改善護欄及水溝蓋板外，並聽取學者建議設實驗性路底通道，友善引導陸蟹通過，另拍攝「護蟹任務」微電影，今年加碼打造近1公里長生態廊道。