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大樹區里業務會報…抗議高市府 里長全離席

聯合報／ 記者任義宇／高雄報導

高雄大樹區公所昨辦里業務會報，10多名里長在會議中因不滿市府不重視地方建設，集體離席表達抗議，龍目里長陳榮清說，市府拿大樹區很多資源，卻不見有重大建設回饋，希望藉此讓市府更重視地方。大樹區長楊明融緩頰說，里長求好心切提出許多建設，市府資源有限，不可能全做，會列出幾項重點優先項目先啟動，其他提案會列入後續追蹤。

龍目里長陳榮清現場率先發難，他氣憤地說，市府拿了大樹很多資源，卻不見有重大建設在大樹區，讓地方忿忿不平。陳榮清說，大樹周邊的鳥松、大社等地都有大型建設，市府在大樹取走大量水資源，卻什麼建設也沒有，是大小眼。

擔任大樹區里長聯誼會主席的檨腳里長孫國憲表示，此次會議里長共提32案，多是一些如水溝、道路、擋土牆等小工程，很多案被各局處以「有經費就做」、「會再研議」等理由搪塞，里長們不滿，離席抗議。

列席會議的高雄市議員吳利成為里長打抱不平，指在議會就常向市府提到，市府在大樹區拿了很多資源，光自來水就為大高雄貢獻逾8成，卻不見有為大樹蓋什麼建設，還要繼續鑿井、把兵工廠等鄰避設施遷到大樹，希望市府重視大樹發展。

楊明融說，里長們求好心切提出許多建設，市府資源有限，不可能全部都做，會列幾項重點項目先進行，其他提案會列入後續追蹤，會與地方共好。

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里業務會報集體離席抗議高市府 里長：取大樹資源 建設卻沒半分

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