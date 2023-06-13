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議員黃柏霖 柴山背水第800趟達成
高雄柴山奉茶文化延續超過30年，一群背水人不分晴雨、出錢出力，在山中煮養生茶無限量供應山友，被背水人堅毅身影打動，愈來愈多人加入「背水好漢」行列，助人又健身。市議員黃柏霖也是背水志工，跑行程空檔就上山讓身心沉澱，持續15年不中斷，每趟背水20公升，已累計達800趟。
黃柏霖說，11日是他累積背水奉茶第800桶，回首過程，他從沒認真想過可背著20公升的水持續這麼多趟，就是一股傻勁讓他愈背愈熱血，他說，人生就像微積分，先微分到每一個量子念頭，接著在積分珍惜每天無時無刻的念頭和行動，累積起來就會成為更好的自己。
54歲的黃柏霖，已連任6屆高雄市議員，他將代表國民黨參選三民區立委，對決民進黨現任立委李昆澤。
黃柏霖行程空檔常往柴山跑，他說，爬山好處多，讓他精神更好，讓身心靈有更好的互動與調和，黃柏霖在柴山的山友送蛋糕，慶祝他背水登山第800回達陣。
部分背水志工會一口氣連走3處奉茶點，約需5個多小時，這項超級任務被稱為「全壘打」，挑戰性十足。
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