旗山殯儀館改造案 挨批進度慢

高雄旗山殯儀館改造升級案因地方憂心一併興建火化場等因素反對，議員昨質詢批改造案進度龜速，旗美地區居民辦喪事得到大社、仁武，非常不便，要求市府應主動說明及溝通，解除居民疑慮讓改造案盡快推動；民政局長閻青智表示，當初規畫就沒有火化場，會持續與居民溝通，讓改造案盡速定案推動。

市議員林義迪質詢指出，縣市合併前，他在旗山鎮長任內透過立委向中央爭取到5千萬元，於2010年在國道10號旗山端出口附近的南寮巷興建公立納骨塔，考量鎮民辦後事要遠赴大社、仁武區，因此計畫將納骨塔旁空地打造為多功能生命園區，興建設有停屍間、禮儀廳等設施的殯儀館。

但居民憂心市府會一併興建火化場，影響居住品質，持反對態度，2019年曾開3次說明會仍無疾而終，進度停滯。反對設置旗山殯儀館的居民今年3月還發聲明「珍惜守護自己家園，我們生命與共的地方是不容許踐踏的」，擔心影響當地未來發展，造成無法估計的損害。

民政局長閻青智說，旗山殯儀館改造案地方反映多年，多數里長贊成設置，但仍有部分地方人士有雜音，當初規畫旗山殯儀館就沒有火化場，但民眾仍擔心，以致反對聲音及疑慮仍在，會持續和居民說明溝通，讓居民放心，達成共識順利推動。

民政局殯葬管理處強調，遺體火化目前仍以高雄市立殯儀館和仁武火化場為主，旗山殯儀館沒有打算闢建火化場。

旗山黃姓居民說，若蓋殯儀館，遊客一進到旗山第一眼就看到殯儀館，破壞旗美地區門面，未來如接著興建火化場，屆時旗山、美濃地區空氣品質恐受汙染；蔡姓居民也說，旗山好山好水，蓋殯儀館很突兀，居民有喪葬需求，國道10號可連結市區殯儀館，路程僅需半個多小時，沒必要在旗山再蓋殯儀館。