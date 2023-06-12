「漂浮在空中的樹」再展生機 三地門百年雀榕獲救重生
屏東三地門德文村母子雀榕樹，為縣府列管編號78號受保護樹木，是當地重要地標，然而子株雀榕在前年因感染褐根病倒下，母株根部也受到侵襲，經縣府、茂管處及三地門鄉公所共同救治，切除母株患部，給予支撐及氣根引導，經過2年救治，雀榕母株已長出新氣生根，再展生機，成為縣內第一例「漂浮在空中的樹」，繼續守護部落。
德文社區發展協會總幹事包金茂說，前年發現雀榕樹生病傾倒，部落居民內心非常不捨，它是地方情感所繫，「一定要救」，感謝各界協力，讓老樹重現生機。
農業處長鄭永裕表示，雀榕樹是縣府列冊管理受保護樹木，是重要綠色資產，透過支架裝設、土壤燻蒸消毒，及樹木外科手術清除母株感染褐根病的組織，成功救治老樹，雖然治療所費不貲，但老樹和地方連結很深，極具有保留價值。
他說，後續會做好相關養護措施，並將治療過程紀錄，製成生命教育推廣的活教材，讓更多人聽聽老樹重生的故事。
農業處呼籲，樹木植栽的設計及管理單位，樹木生長也需要有適當的空間範圍，避免覆土過深造成病菌入侵，樹木需要透過根部進行水分及養分的吸收。樹木與人類相同有生、老、病、死，但是樹木不會說話，透過觀察樹木的生長、棲地、環境季節變化、降雨等情況，讓民眾發揮公民科學家精神漸進式的知樹、惜樹、愛護樹，在屏東綠化環境景觀資源能永續深根茁壯。
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