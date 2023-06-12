高市議員張博洋爆又有里長團要訪中 陳其邁：均須遵守法令

台灣基進高市議員張博洋今天表示，高市又有里長團要去中國參訪，要求市府掌握因應；市長陳其邁說，任何兩岸交流均須遵守法令規定，若在台活動違反原本來台交流目的，市府不會允許。

張博洋今天在市議會質詢指出，高市近日又有里長團將赴中考察，且高市也出現很多統戰活動，如統派團體舉辦論壇、長照據點也出現「兩岸親子共度時光」活動，張博洋並逐一詢問各局處長是否知情，但市府各局處卻多不知情。

張博洋說，中國在各方面滲透，市府不能不知情，抗中保台不是口號，市府要拿出明確態度，並有所掌握；他並送上1罐「中國白蟻藥」給陳其邁，呼籲除地方白蟻，從高雄做起。

市府民政局長閻青智答詢表示，鳳山部分里長早在6、7年前就有類似交流，里長要赴對岸參訪，不須向市府報備。

陳其邁答詢說，里長非市府單位，要不要參加任何會議或進行各種形式交流往來，並非市府所管轄，但會提醒注意兩岸人民關係條例注意事項，不要違法往來。

陳其邁並指出，中國是台灣國家安全最大威脅，近期屢透過戰機或軍艦，用不同形式武力挑釁，台灣無法認同，所有台灣人、高雄人都無法接受，一邊威脅台灣、一邊又兩手策略營造和平假象，也是非常大的諷刺。

陳其邁說，台灣是多元民主國家，不論主張統一或獨立等言論，都是言論自由，也是台灣民主珍貴的一部分，但任何中國參訪團或個人來台也都須遵守台灣法令，須符合憲法或兩岸人民關係條例等相關規範。

針對張博洋指高雄出現不少統戰活動，陳其邁表示，會去函陸委會詢問，是否脫離原來訪台目的，如違反原本來台交流目的，市府不會允許，尤其在公家機關的公共服務據點舉辦，必須清楚遵守相關法令規定，市府會堅定立場。