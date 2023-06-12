快訊

陳綺貞遭舊愛近千字控惡行 五月天阿信發聲了

法網／女雙奪冠神奇之旅 謝淑薇：這一勝會深刻烙印在心裡

環球科大創辦人嘆「學校、台灣的明天都被毀」 教部回應了

小提琴美少女歐又方 一路拚挑戰人生第2場獨奏會

中央社／ 高雄12日電

高雄師範大學音樂系大二學生歐又方，4歲就開始學小提琴，高三就在全國音樂比賽拿下特優第1名，她出生在音樂世家，加上後天努力，今晚將舉辦人生第2場小提琴獨奏會「漫想樂劇」。

歐又方出生於音樂世家，3歲就接觸音樂，4歲開始學小提琴，她的父親歐明仁是小提琴老師，姑姑歐文玉則是鋼琴老師。歐明仁受訪時說，女兒自我要求高，練琴相當自律，她的音樂天賦加上後天努力，總能演奏出最好詮釋。

歐又方接受媒體聯訪時說，自己從小學三年級起開始參加各種音樂比賽，國小三年級即獲得全國音樂比賽高雄市第6名；六年級時獲得文化盃音樂大賽第1名，光華國中二年級時，得到全國音樂比賽第4名、高雄市第4名。

她的演奏功力在高中時大爆發，高一時在全國音樂比賽獲得高雄市第1、全國賽第2名；高三時則突破限制，一舉拿下全國音樂比賽的特優第1名。

歐又方喜歡挑戰自己，在國小五年級到高二都獲選高雄市交響樂團附設青少年交響樂團的小提琴手，2018年與東京世田谷青少年管弦樂團交流演出，歐又方擔任小提琴首席並獨奏；也在2019年高雄春藝的「飛向世界的台灣囝仔」的音樂公演擔任小提琴首席。

2019年，歐又方在高一時舉辦人生第1場小提琴個人獨奏會「浪漫隨想」，漸漸嶄露頭角；今晚面對第2次獨奏會，她取名為「漫想樂劇」，希望聽眾能悠遊在音樂中。

歐又方今晚將在仁武區禾森音樂藝術空間舉辦第2場獨奏會，現場演出4首橫跨不同時代的曲目，從16世紀的巴洛克風，到古典風格貝多芬耳熟能詳的古典音樂；還有普羅高菲夫音樂的浪漫風，到20世紀巴爾托克的樂風。

交響樂團 高雄市

延伸閱讀

屏東縣豪雨特報！台南市、高雄市大雨 慎防雷擊積水

影／美少女小提琴手歐又方琴音動人 獨奏會今晚登場

高雄市、屏東縣大雷雨 慎防劇烈降雨雷擊

台北最美秘境書房全面開放 90年文房舉辦小提琴演奏會

相關新聞

雨彈炸高雄！水情今轉「綠」 彌陀、梓官日雨量破200毫米

高雄市昨晚就開始降雨，尤其今天清晨上班尖峰時段，部分行政區3小時雨量飆破百毫米，而彌陀、梓官日雨量高達2百毫米，雨來得快...

交通部票選「觀光亮點」 高雄推三大景點參戰

交通部觀光局辦理全台「觀光亮點獎票選」，高雄市府選出壽山動物園、蓮池潭龍虎塔、旗津高雄燈塔三大景點參戰，高雄市府觀光局長...

只當烏鴉不當喜鵲 議員砲轟高市府行政怠惰

民進黨高雄市議員黃明太今在市政總質詢時砲火猛烈，從挖管申請、工廠納管、公園維護等議題無一不指責市府團隊怠惰、草率，更直批...

紓解高雄駁二特區停車壓力 交通局增設機車位達692格

每到假日，高雄駁二藝術特區機車停車格一位難求，間接影響機車族群的遊玩興致。為紓解停車需求，市府交通局將駁二藝術特區旁的公...

高雄民代憂基層統戰 要求市府進行統戰滲透盤整與掌握

高雄市議員張博洋今天在市政總質詢，提出「中國白蟻對台灣進行基層統戰」，高雄多名里長赴中國交流，還有各方面基層統戰，要求市...

恆基婦產科還在用2D超音波 「恆春女兒」串起扶輪愛心跳級捐4D

位處偏遠的屏東恆春半島有3家地區醫院，恆春基督教醫院是唯一的婦幼專責醫院，為孕婦檢查胎兒和子宮病變的2D超音波儀器已使用...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦