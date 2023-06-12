小提琴美少女歐又方 一路拚挑戰人生第2場獨奏會

高雄師範大學音樂系大二學生歐又方，4歲就開始學小提琴，高三就在全國音樂比賽拿下特優第1名，她出生在音樂世家，加上後天努力，今晚將舉辦人生第2場小提琴獨奏會「漫想樂劇」。

歐又方出生於音樂世家，3歲就接觸音樂，4歲開始學小提琴，她的父親歐明仁是小提琴老師，姑姑歐文玉則是鋼琴老師。歐明仁受訪時說，女兒自我要求高，練琴相當自律，她的音樂天賦加上後天努力，總能演奏出最好詮釋。

歐又方接受媒體聯訪時說，自己從小學三年級起開始參加各種音樂比賽，國小三年級即獲得全國音樂比賽高雄市第6名；六年級時獲得文化盃音樂大賽第1名，光華國中二年級時，得到全國音樂比賽第4名、高雄市第4名。

她的演奏功力在高中時大爆發，高一時在全國音樂比賽獲得高雄市第1、全國賽第2名；高三時則突破限制，一舉拿下全國音樂比賽的特優第1名。

歐又方喜歡挑戰自己，在國小五年級到高二都獲選高雄市交響樂團附設青少年交響樂團的小提琴手，2018年與東京世田谷青少年管弦樂團交流演出，歐又方擔任小提琴首席並獨奏；也在2019年高雄春藝的「飛向世界的台灣囝仔」的音樂公演擔任小提琴首席。

2019年，歐又方在高一時舉辦人生第1場小提琴個人獨奏會「浪漫隨想」，漸漸嶄露頭角；今晚面對第2次獨奏會，她取名為「漫想樂劇」，希望聽眾能悠遊在音樂中。

歐又方今晚將在仁武區禾森音樂藝術空間舉辦第2場獨奏會，現場演出4首橫跨不同時代的曲目，從16世紀的巴洛克風，到古典風格貝多芬耳熟能詳的古典音樂；還有普羅高菲夫音樂的浪漫風，到20世紀巴爾托克的樂風。