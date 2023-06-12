只當烏鴉不當喜鵲 議員砲轟高市府行政怠惰
民進黨高雄市議員黃明太今在市政總質詢時砲火猛烈，從挖管申請、工廠納管、公園維護等議題無一不指責市府團隊怠惰、草率，更直批「我只會當烏鴉，不會當喜鵲」，不把施政疏失和問題點出來督促市府，都只說好聽話，市政怎會進步？
高市副市長林欽榮對於挖管部分致歉，該負責任就負責，並承諾檢討改進；市長陳其邁則當場指示政風單位，釐清是否有責任問題。
黃明太怒指，這半年多來自己感到很不快樂，感覺市府團隊在選後的步調整個緩和下來，「說緩和還算好聽，嚴格來說是怠惰」，行政效率荒腔走板、施政毫無建樹，陳市長還說要拚4年，但這4年最後可能會變成混4年。
他提到，經發局對部分納管工廠申請案極盡刁難，有些案件拖了2年沒下文，有些還要業者提出20年前的設備發票，「到底是能力的問題？還是怠惰根本不想做，罵也罵不醒，這還叫政府？」
另外，民宅向工務局挖管中心申請自來水管裝設，竟也拖延5個多月、當事人不得已只能自己追進度；還有茄萣地區的公園、馬路等硬體設施維護品質太差，塵土飛揚庫忍附近民眾，公務人員根本就是敷衍了事，看了令人頭痛。
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